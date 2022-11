Biokertészet hókuszpókusz nélkül 1 órája

Kerekrépa dicsérő – Schiller is kedvelte

Beköszöntött a szezonja a főleg zalaiak által kedvelt késő őszi zöldségfélének, az újabban hengeres változatban is hódító kerekrépának. Ismerik tarlórépaként is, lévén, hogy régen a learatott gabonafélék után másodvetésként hasznosították vele a szántóföldeket, igaz, rövid tenyészidejének köszönhetően koratavasszal, előveteményként is megállja a helyét – ilyenkor nem nő nagyra, kevesebb mustárolajt termel, így nyersen is élvezhetőbb, mi mindenesetre retekként szendvicsekbe, salátákba és krémlevesekbe használjuk.

Zalában inkább hagyományos módszerrel fermentált formában kerül az asztalra, de újabban gyors, ecetes savanyítási recepteket is kidolgoztak

Az igazi persze az őszi változat, amiből a káposztához hasonló fermentálással, azaz speciális savanyítási eljárással készül a jellegzetes "savanyított kerekrépa". A kémiai reakció mindkét zöldségnél azonos elven (a szénhidrátok, főleg a szőlőcukor energia felszabadulással járó lebomlása oxigénszegény környezetben) működik, elvégre a keresztesvirágúak rendjébe, a Brassica nemzetség és a káposztafélék (Brassicaceae) egyazon családjába tartoznak. Erjesztés előtt a káposzta külső leveleit, a répának a héját távolítják el, a fejet illetve a gumót legyalulják, sózzák, hogy megakadályozzák a nem kívánatos mikroorganizmusok növekedését. Hasonlóképpen fűszerezik (bors, babérlevés, darabokra tört csöves paprika, tormaszeletek), a levegőt kidögönyözik a matériából, és mindenféle starterkultúrák (indítóanyagok, pl.: ecet) nélkül szobahőmérsékleten erjesztik. A káposztán kívül a kerekrépa savanyítása a Dunántúlon és Palócföldön még múlt század második felében is általános volt, az utóbbi évtizedekben jobbára már csak Zala, Vas és Somogy megyében készítették, bár nemrég a pécsi vásárcsarnok egyik zöldségesénél is saját erjesztésű kerekrépára bukkantunk. Úgy tűnik, a kerekrépa savanyítása kezd visszajönni a divatba, mindenesetre az utóbbi napokban a népszerű közösségi hálózatokon gyakran találkozhatunk az örvendetes esemény megtörténtét hírül adó képekkel... A kerekrépa, egy káposztaféle, az egyik legedzettebb zöldségünk, friss téli, kora tavaszi vitaminforrás

A tarlórépa a múlt évszázad közepéig közétkeztetési zöldségnek számított, termesztési hagyományai jobbára csak Zalában és a szomszédos Vas megyében maradtak fent, másutt inkább csak erdészeti kultúrákban szarvas-takarmányként vetették. Az, hogy utóbbi években kezd visszatérni a kulináris berkekbe, leginkább dél-zalai honfitársainknak, jelesül a lelkes miklósfai répatermesztőknek és savanyítóknak köszönhető, akik fesztiválokon népszerűsítik a jobb sorsra érdemes zöldséget. Külföldön amúgy sose került le az étlapról, nemrég egy kertészeti honlapon olvastam, hogy Schiller, a híres német költő, drámaíró, filozófus és történész egyik kedvenc étele a párolt kerekrépa volt, s ma is "Schiller kerekrépája" néven szerepel több étterem kínálatában. Hálás zöldség a kerekrépa, ráadásul a másodvetésként is "hasznot hoz a konyhára"

A fontos mezőgazdasági és kertészeti növényeiről ismert, számos gyomnövényt is magába foglaló Brassica nemzetségbe tartozó Brascica rapa L. a káposztafélék családjának legősibb változata. A família legértékesebb tagja, a fehérrépának is nevezett kerekrépa. A Microchemical Journal 2018-as számában írtak szerint a növényben jelenlévő fitokemikáliák erőteljes, széles spektrumú támogatást nyújtanak a mindenütt előforduló káros anyagok elleni védelemben. Szakmai folyóiratokban publikáló neves kutatók a növényben található legdominánsabb glükozinolátokhoz tartozó glükorafanin, a glükobraszicin és a glükonaszturtiin kemopreventív hatását emelik ki. A glükozinolátok a másodlagos bioaktív anyagok megkülönböztető csoportja, amelyek jelentős szerepet játszanak mind a növényvédelmi rendszerben, mind a emberi egészségben. A bioaktív vegyületeinek köszönhetően a Brassica kivonat természetes antioxidánsként és különféle gyógyászati célokra használható. A káposztafélékhez tartozó zöldségek tele vannak számos fontos másodlagos metabolittal, a glükozinolátok mellett folsavval, szelénnel, karotinoidokkal, fenolokkal. Dúsak élelmi rostokkal, 10-11 százalék száraz anyagot, 2-3 százalék fehérjét, 5,5-7,5 százalék szénhidrátot, továbbá A-, C-, B1-, B2-, B3-, vagyis PP-vitamint, ásványi anyagokat (kalciumot, foszfort, káliumot, vasat) íz-, és aromaanyagokat, mustárolajt tartalmaz. A tarlórépa kelés után - levélzete viszonylag kevés, változatos, karéjos, lantos, szőrös és csípős mustárolajat tartalmaz - a répatest a szárból és a gyökérből gyorsan fejlődik, a képen látható sor túl sűrű, bizony ritkításra szorult

Forrás: Fincza Zsuzsa

