Kedves, egykorvolt munkatársam átképezve magát szőlész-, és gyümölcsésznek, az egyik szaklapot böngészve azt olvasta, hogy a birsnek (Cydonia oblonga) létezik olyan változata, amelyik nem ragaszkodik szigorúan a formaságokhoz, s az egyik évben körte-, a másik évben alma alakú terméssel örvendezteti meg a gazdát, mikor, mire szottyan kedve. Már csak ez hiányzott! Az ember azt gondolná, elég rápillantania a gyümölcsre, az alakjáról azonnal tudja, hogy birsalmával vagy birskörtével van-e dolga. Több fajtára ez nagyjából igaz is, de a hazánkban termett birsgyümölcsök gyakran nehezen megkülönböztethetőek. S akkor képesek a természet tréfájaként kényük-kedvük szerint hasonulni (bár szerintem bizonyára létezik valamilyen tudományos, talán genetikai magyarázat a változásra).

Alakjáról ítélve: birsalma - bőséges terméssel örvendeztette meg a gazdát

Fotós: Fincza Zsuzsa

Nálunk szerencsére identitását határozottan kimutató, karakán birskörtefa ontja a termést, ugyan nem tudom milyen fajta, mert úgy örököltem, valószínűleg bereczki bőtermő, mindenesetre elégedett vagyok vele. Megjegyzem, a szakemberek szerint nem a legnépszerűbb gyümölcsünk. Mert nyersen alig ehető, fanyar, kesernyésen savanyú, feldolgozni macerás. Pedig gazdag tápanyagokban, A-, B-, és C-vitaminban, rostokban, ásványi anyagokban, például káliumban, rézben, szelénben, vasban, magnéziumban, zsírban viszont szegény. C-vitamin tartalma jobb az almáénál, a legnagyobb értéke a rendkívül magas pektintartalma. A pektin a szervezet méregtelenítésében játszik fontos szerepet, megköti a káros anyagokat, segíti az anyagcserét, rendben tartja a vér koleszterinszintjét. A bélbe jutva az ott lévő baktériumok hatására jótékony, védőréteget képez a nyálkahártyán, s gátolja a gyomorfekélyt okozó baktérium növekedését. A birs gyümölcsként, léként vagy bármilyen készítményként csökkenti a korai terhesség kellemetlen tüneteit, például a hányingert és a hányást.

Nagyméretű, gyönyörű virágával éke a kertnek - több helyen díszfaként is ültetik

Fotós: Fincza Zsuzsa

Szerencsére, akárcsak az almafélék nagy része, hűvös helyen hónapokig eltartható, így akár tavaszig izmosíthatjuk vele az immunrendszerünket. Nyákoldó, nyugtató hatású, Szenthelyi-Molnár István, a népszerű gyógynövényes paptanár anno az javasolta, hogy télen minden nap együnk birset, mert rendkívül hasznos az ízületeinknek. A népi gyógyászat évszázadok óta számtalan betegség megelőzésére, kezelésére javallja. Hűsítő-, lágyító-, nyugtató hatását kihasználva a fáradt szem felfrissítésére, bőrbetegségek kezelésére, égési sebre, fagyásra, sőt reumás kínok enyhítésére is alkalmazzák. Magjából a gyomor-, és toroknyálkahártya gyulladásainak gyógyítására készítenek oldatot. A gyümölcs enyhíti a görcsöket, a fájdalmat, ha kúraszerűen akarjuk használni, a legjobb kicentrifugázni a levét - a benne lévő fenolok hatékonyan enyhítik a gyomorfekélyes panaszokat. Segíthetnek megelőzni bizonyos gyomor-bélrendszeri betegségeket, például a gyulladásos bélbetegséget (IBD), a különféle rákos megbetegedéseket vagy a divertikulitist. A rostban található katechin és epikatekin bizonyos, a vastagbélben található rákot okozó méreganyagokhoz kötődik, így védi annak nyálkahártyáját.

Birskörte (vagy alma?) feldolgozásra készen. Nem egyszerű megszabadítani a héjától

Fotós: Fincza Zsuzsa

Birsünk képes csökkenteni az allergiás reakciókat is. Kenőcsként vagy gélként kenve a bőrre, jótékony hatással lehet az atópiás dermatitiszre és a hasonló bőrbetegségekre. A gyümölcs dús C-vitamin raktárkészlete hozzájárul a gyulladások csökkentéséhez, a bőr egészségének, kinézetének, szépségének javításához. Az antioxidánsok segítenek kiküszöbölni a szabadgyökök által okozott károkat, csökkentik a ráncokat, eltávolítják a foltokat, védik a bőrt az UV-sugárzás hatásaitól.

Egy szép, egészséges, termetes birskörte

Fotós: Fincza Zsuzsa

Bár a birs gyümölcse kemény és nehezen feldolgozható, maga a fa nevelése viszonylag egyszerű, kezdő kertészek is bátran vállalhatják. Ilyenkor, az őszi faültetési szezonban választhatják a szabadgyökerű fajtákat is, konténeres (igaz, jóval drágább) változatban azonban máskor is kertünk családtagjává fogadhatjuk őket. Javára írandó, hogy elviseli a legtöbb talajt, legyen az lúgos, vagy savas, de a mély, dús vályogon érzi magát igazán elemében. De akkor se mondjon le senki a birsfa ültetésről, ha szegényesebb összetételű a kertje talaja, turbózza fel alaposan komposzttal, s évente terítsen köréje vastag szerves talajtakarót. Nagyon száraz nyáron érdemes alaposan megöntözni a földjét. Viszont ne ültessük fagyzugba, meleg, napos, védett helyet keressünk a számára, a virágai ugyanis fagyérzékenyek, a sok napra pedig későn érő gyümölcsének van szüksége.