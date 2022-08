E-mailjéből kiderül: a mutatós virág az őszirózsafélék családjába tartozik, könnyen nevelhető dísznövény, nevét finom tapintású virágairól kapta. További elnevezései: borsola, büdöske, büdös rózsa, ez utóbbiak erős illatára utalnak. Szirmaival gyógyteákat, salátákat, köreteket ízesíthetünk. A sáfrányt is helyettesíthetjük vele, de van citromzamatú változata is. Összevágott szirmait rizshez, liszthez keverve és levesekbe is ajánlják – írja olvasónk.