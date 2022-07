Milyen hatások alapján választotta az orvosi, gyógyítói pályát, hivatást?

- Már sárvári iskoláimban is érdekelt a biológia. Második évfolyamosként egy országos versenyen 6. lettem, s a hazafelé vezető úton döntöttem el, hogy az orvosi pályát választom. Nem gondoltam arra, hogy ez 24 órás szolgálatot jelent, a mások számára történő segítségnyújtás lebegett a szemem előtt. Ma már azt is tudom, hogy különösen az onkológiában a testi gyógyítás mellett lelki támaszt is várnak tőlünk a betegek és hozzátartozóik. Ha újra kellene gondolnom, minden nehézsége ellenére ma is ezt a hivatást választanám.

Milyen nehézségekkel, örömteli folyamattal kellett megküzdeni? Hol tart a pályaíven?

- Előfordul, hogy az autópályán kocsiban ülve kell intézkedni, hogy mielőbb kaphasson sürgősségi onkológiai ellátást egy beteg. Nehézség a sok feladat, a betegek egyre növekvő száma. Mi szeretnénk mindenkit meggyógyítani. Ezt korai stádiumú betegségben könnyebb elérni, de előrehaladott állapotban nehezebb. Örömteli tény, hogy a gyógyult betegek aránya folyamatosan növekszik. Köszönhető ez az egyre modernebb terápiás lehetőségeknek, például a biológiai, az antitest-, az immunválaszt erősítő kezelésnek. Tudjuk azt is, hogy a meg nem nyert csata jobban megmarad az emberek emlékezetében. Azt szoktam mondani, hogy a gyógyításban ismerjük a lehetőségeinket és a korlátainkat is. Éppen ezért kulcskérdés – nemcsak orvosi, hanem társadalmi feladat – a daganatos elváltozások korai felismerése. Fontos feladat minden kezelés előtt a betegek felvilágosítása. Nagyon fontosnak tartom a hozzátartozó jelenlétét is, aki aktív részvételével nagy segítséget jelenthet a betegnek, növeli biztonságérzetét. Még nagyon sok feladat áll előttem, ha a pályaívre gondolok.

A küzdelmek, feladatok nyomán érjük el a sikereket. Hogyan írná le saját tapasztalatai alapján a sikerhez vezető utat?

A sikerhez alapvető a folyamatos tanulás, a kutatások, a klinikumban jelentkező újdonságok, gyógyszerek, módszerek mielőbbi megismerése, beépítése a gyógyítómunkába. Szükséges a korrekt és bizalomteli kommunikáció beteg és orvos között, a kollégák között, hazai és nemzetközi téren egyaránt. A vezetői feladataimmal kapcsolatban is a jó kommunikációt tartom szem előtt. A csapatunk stabil, összeszokott, az újonnan érkezők is gyorsan beilleszkednek. Mindenki ismeri a feladatait, számíthatunk egymásra emberileg, szakmailag egyaránt. Együttműködésünk a betegeket szolgálja.

A szakterület napról napra fejlődik, változik. Hogyan tart lépést a tudománnyal?

A tudományos eredményekkel lépést kell tartani: kongresszusokon, tanácskozásokon tanulunk, a nemzetközi szakirodalmat figyelemmel kísérve tudjuk elérni azt, hogy a mi betegeink is a legkorszerűbb kezelést kaphassák. Ha Európában törzskönyveznek egy gyógyszert és Magyarországon is elérhető, már másnap kérhetem a támogatását egyedi méltányossági kérelem formájában. Emellett osztályunk is végez nemzetközi klinikai vizsgálatokat, aminek köszönhetően még korábban meg tudjuk adni az új gyógyszereket a zalai betegeknek is. Ezt az orvoslási szakágat évente újra kell tanulni, olyan gyorsan fejlődik. Én magam is rendszeresen tartok előadásokat, összegzem a külföldi újdonságokat, bemutatom zalaegerszegi tapasztalatainkat.

A siker záloga a kollegialitás, a közös erőfeszítés, a közös gondolati ív. A sikert ilyen szempontból hogyan közelíti meg?

Az onkológia nem elszigetelt tudományág, szorosan együttműködik a társszakmákkal. Minden héten onkológiai team keretében megbeszéljük a megyében kezelt eseteket a nagykanizsai, a keszthelyi és a zalaegerszegi kollégákkal. Áttekintjük a vizsgálati eredményeket, majd közösen hozunk döntést minden beteg kezeléséről, a gyógyuláshoz szükséges következő terápiás lépésről, ismerve a beteg daganatos és egyéb betegségeit. Mindez gondos időbeosztást, a feladatok precíz elosztását, a döntések alapos előkészítését és véghezvitelét igényli.

Kikapcsolódás, magánélet? Mivel termeli vissza az energiát?

A sport gyerekkorom óta kíséri az életemet, akkor ugyanis atletizáltam. Most havonta 100-110 kilométert futok, terepen, pályán egyaránt. Jó stresszoldó, kikapcsol, karbantart. Ilyen még a kerékpározás és a zenehallgatás is. A család megszokta, hogy reggel elmegyek, és nem tudni, mikor érek haza. Meg is lepődnek, ha sikerül időben hazaérnem. A kevés együtt töltött időt azonban igyekszünk tartalmasan eltölteni.

Mit tanácsol azoknak, akik orvosi pályára szeretnének lépni?

Szép, felemelő, sikereket adó hivatás. Állandó tanulással számoljanak, ami az átlagosnál nagyobb kitartást, alázatot igényel. Nekem fontos, hogy Magyarországon, a szűkebb-tágabb családom közelében dolgozhatok. Bízom benne, hogy az orvosi hivatást választók többsége egyetért velem ebben.