A gyönyörű, lilás virágokban úszó mezőket azonban az idén felváltotta a kukorica, mert ez sokkal jövedelmezőbb lett a máknál. Azért rábukkantunk egy kis mákmezőre is, amelyen még láthattunk mákvirágokat is, viszont erőre kapott a mezőn a pipacs, amely a vöröset is bekeverte a mező színei, köztük a sokezernyi zöld mákguba közé.

Galéria: