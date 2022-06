Erről nem írnak a szakkönyvek, arról viszont igen, hogy az Elő-Ázsiából származó virágot már az ókorban díszövényként termesztették, hagymáját keleten ma is megeszik. A rómaiak a növény leveléből és virágából készített olajjal égési sérüléseket, kígyómarást gyógyítottak. A későbbi századokban a leprát is kezelték vele, hagymáját gyulladáscsökkentőként használták, virágszirmainak alkoholos kivonatával rovarcsípéseket és sebeket hűsítettek, de kozmetikumként is elterjedt, összezúzott szirmait mézzel keverve ránctalanítónak ajánlották. A liliom az ókorban az ártatlanság, a tisztaság szimbólumaként a menyasszonyok koszorúit díszítette. A keresztény francia királyok 1197 táján iktatták családi címerükbe a fehér liliomot, ami idővel a Bourbonok fő jelképévé vált, s számos művész megörökítette alkotásában ezeket a csodás virágokat. Ma a liliom sok változata ismert, de pálmát a fehér liliom viszi, s valóban ’oly erős az illata, hogy megédesíti a szobák levegőjét…