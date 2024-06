A legtöbb siófoki történet Latabárról maradt fent. A híres színészdinasztiát a dédapa, Latabár Endre „alapította”, a nagyapa, Latabár Kálmán Árpád, az apa id. Latabár Árpád, mind-mind kiváló színészek lettek. Ifjabb Latabár Kálmán rendkívüli komikusi hajlamával és tánctudásával emelkedett ki a Latabárok sorából. Mondhatni a sorminta folytatódott, hiszen fia, Kálmán is a színészmesterséget választotta, unokája, Árpád pedig táncművész lett. Az 1930-as évek egyik újsághíre szerint a Latabárok így beszélgettek balatoni hajlékukról: „A vonat ablakából kinézve, mulatságos feliratú villák nevettek feléjük. Volt ott mindenféle lak. Például egy balatoni borbélyműhely oromzatán a következő felirat ékeskedett: »Borotvál-lak és Ondolál-lak.« Mire Latabár Kálmán így szólt: – Ha valaha veszek egy telket a Balaton mellett: kiteszek rá egy táblát, amely így szól: »össze gürcöl-telek.« – Ha pedig felépítjük a villát – mondta rá Latabár Árpád –, akkor ezt a felírást adjuk neki: »összeizzadta-lak«.” A Latabár famíliának végül valóban lett balatoni, siófoki nyaralója, de Latabár Kálmán rendszeres fellépőként sokat szerepelt a siófoki szabadtéri színpadon is. Siófokon „sztárként” kezelték, lánya elmondása szerint, amikor édesapja fürödni ment a tóba, emberek tömege követte a vízbe. Fia, ifj. Latabár Kálmán pedig azt mesélte el az egyik interjúban: a Siófok melletti Kilitin szerette meg annyira a repülést, hogy motoros sárkányrepülőre szóló pilótaengedélyt szerzett. Latyit olykor meglátogatták művészbarátai is, a fotók tanúsága szerint járt nála Rodolfo és Halmay Imre egyaránt. A színész nemcsak fürödni, hanem vitorlázni is szeretett Latyi-Katyi nevű hajóján.

A neves színészeink sora tovább folytatható, hiszen mint ismert, Bujtor István nem csak megörökítette filmjein a nagy tavat, hanem elkötelezett szerelmese volt. Sokszoros vitorlázó bajnokként gyermekkorát édesanyjával és testvéreivel Balatonszemesen töltötte. A családi nyaralóhelyhez sajnos egy szomorú tény is kötődik, hiszen a szemesi állomáson lépett a vonat elé Bujtor István bátyja, a színészóriás, Latinovits Zoltán. A településen emlékmúzeum őrzi Latinovits szellemi hagyatékát, de a szemesi temető adott végső nyughelyet a híressé vált színésztestvéreknek. Bujtor István emblematikus szoboralakja pedig a Tagore sétány dísze lett.