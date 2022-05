– Idős kutyáknál, macskáknál is fontos a helyes táplálás. A szeniortápok magas értékű, könnyen hasznosuló fehérjéket, esszenciális zsírsavakat tartalmaznak – hívta fel a figyelmet dr. Vizserálek Enikő. – A napi táplálékmennyiséget szigorúan adagolni kell az elhízás megelőzésére. A szenior állatoknál a túlsúly különösen nagy rizikófaktor. Súlyosbítja az ízületi, keringési problémákat, valamint cukorbetegséget is okozhat. Idős állatoknál igen gyakoriak továbbá a különböző ízületi panaszok, elsősorban a gerinc- és csípőproblémák. A kutyus nehezen indul el, sántít, mozgása kötött, esetleg imbolygó. Ilyenkor röntgenvizsgálat ajánlott, súlyosságtól függően pedig gyógyszeres vagy műtéti kezelés. Szintén gyakoriak a szívpanaszok. Az állat mozgás, izgalom hatására köhög, fáradékony. Az ok felderítése után gyógyszerezéssel a kis kedvenc várható élettartama nagyban növelhető.

Sűrűn találunk – főleg az idős, kövér, szuka kutyáknál – cukorbetegséget. Jele a feltűnően sok vízivás, sok vizelés. Vérvizsgálattal diagnosztizáljuk. Inzulin adagolásával és szigorú diétával a vércukorszint normalizálható. Különösen macskáknál gyakori a veseelégtelenség. Speciális diétával kezeljük, bizonyos gyógyszerekkel támogatva.



„Népbetegség” idősödő kutyáknál a fogkő. Fogmedergyulladáshoz, ínysorvadáshoz, a fogak kihullásához vezet. Ultrahangos fogkő-eltávolítást végzünk, ha kell, fogat húzunk. Nagy súlyt kell fektetni az újbóli kialakulás megelőzésére.

– A tíz éven felüli kutyák 45 százaléka múlik ki daganatok miatt. A borzasztóan magas arány okán az időskori problémák kapcsán mindenképpen érdemes szót ejteni erről a kórcsoportról – hívja fel a figyelmet dr. Vizserálek Enikő. – Daganatos betegségről beszélünk, amikor egyes sejtek kontroll nélküli szaporodóképességet nyernek, ezáltal nagy tömegben szaporodva daganatot képeznek. A jóindulatú daganat növekszik, de nem szövi át a környező szöveteket, áttétet nem képez. A rosszindulatú daganat ezzel szemben átszövi a szomszédos szöveteket, és áttétet képez.



– A daganatos betegségek nem az ismeretlen és megoldhatatlan problémák tárházát jelentik, egyre több válfajuk véglegesen gyógyítható. Ezért arra kérek minden állattartót, ha kedvencén daganatra utaló jeleket tapasztal, mielőbb keresse fel állatorvosát – mondta a szakember. A leggyakoribbak a bőr- és az emlődaganatok. Az elsődleges cél a daganat teljes és maradéktalan eltávolítása. A jó- és rosszindulatú daganatok elkülönítésére egyszerű klinikai vizsgálattal nincs lehetőség, a méret sem irányadó. Lényeges a minél pontosabb diagnózis – szövettani vizsgálattal – a sebészi terv kialakítása miatt. Fontos az előzetes röntgen- és ultrahangvizsgálat az áttétek kiszűrésére.

Az állatgyógyászatban is terjed bizonyos daganatok esetén a kemo- és a sugárterápia. A tapasztalatok szerint az első tüzelés előtt végzett ivartalanítás az emlődaganat kialakulásának veszélyét igen erősen csökkenti. A későbbi műtét is, bár nem olyan mértékben, de csökkenti a veszélyt. Viszont azokban az állatokban, amelyek hosszabb ideig a tüzelést elnyomó szert kaptak, magas az emlődaganat aránya. Tehát jobb az ivartalanítás!

A hétévesnél idősebb kutyákat, macskákat ajánlott félévente egyszer egy részletes állatorvosi vizsgálatnak alávetni. A megfelelő kezeléssel az állat élete jelentősen meghosszabbítható.