A szakköri foglalkozások ugyanis nemcsak a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, de annak anyagi támogatásával is valósultak meg országszerte, így a mintegy százlakosú zalai kisközségben is. A tavaly decemberben indult szakkör szervezését és koordinálást a település közművelődési munkatársa, Szatmáriné Takács Lívia végezte, a foglakozások vezetésére és a műhelymunkák irányítására pedig Őr Ildikót kérték fel, aki már hosszabb ideje foglalkozik mézeskalácsok készítésével, így rengeteg hasznos tanáccsal tudta ellátni a résztvevőket. A foglalkozások során a különböző alkalmakhoz is kapcsolódóan számos eltérő formájú vagy díszítésű kalács készült – köztük térbeli alakok, házikók, tálak is –, ezeket április 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők a település közösségi színterében.

– A Nemzeti Művelődési Intézet által az elmúlt esztendő végén állami támogatással országosan elindított szakköröknek nemcsak a hagyományőrzés, s benne a régi kézműves-tevékenységek felelevenítése volt az elsődleges célja, hanem a helyi közösségek újraélesztése vagy újbóli összekovácsolása is – mondta lapunknak Matyasovszky Margit. – Nem szabad megfeledkezni ugyanis arról sem, hogy egy pandémiás időszak van mögöttünk, amely alatt a közművelődési, művelődésszervezői szakma munkatársai azt érzékelték, hogy a járványveszélytől való félelmükben az emberek teljesen visszahúzódtak az otthonaikba, egyre inkább halványodtak a társas kapcsolataik. Emiatt az egyik fő feladatunk a régi közösségek újraépítése volt, amihez ezek a szakköri tevékenységek is sikeresen hozzájárultak.

Matyasovszky Margit kérdésünkre azt is hozzátette, bár országos adatoknak nincs birtokában, ám a Zala megyében zajló szakköri tevékenységek alapján elmondható, hogy a mézeskalácssütés az egyik legnépszerűbb, legkedveltebb tevékenységi forma volt, számos kistelepülésen emellett döntött a helyi közösség. Zala megyében ennél nagyobb érdeklődés csak a vessző- és kosárfonás iránt mutatkozott.

– Örömmel mondhatom, hogy a szakköri tevékenységeknek lesz folytatása, szeptemberben valószínűleg már el is tudjuk juttatni a helyi közösségekhez a kiválasztott tevékenységekhez szükséges anyagiakat – tette még hozzá a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója. – A már meglévő kínálatot szeretnénk tovább bővíteni, az időközben felmért igények, valamint a hozzánk eljutott információk, kérések alapján lesznek újabb tevékenységek is, mint pél­dául a gyertyaöntés, hogy csak egyet emeljek ki közülük.