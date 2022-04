A húsvétnak ugyanúgy része már a csokitojás, mint a sonka tormával, főtt tojással és hagymás burgonyasalátával, vagy akár a kalács. A kereszténység legnagyobb ünnepéhez több népszokás kapcsolódik, így az ünnepi étkezéshez is. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezik, mert a hagyomány szerint főleg friss zöld levelekből készült ételeket fogyasztottak őseink. Ekkor mutatkozik be a tavaszi paraj, amiből főzelék készült fokhagymával és szerecsendióval, mellé bundás zsemle járt.

Nagypéntek a legszigorúbb böjt és a gyász ideje, tilos volt baromfit vágni, az asszonyoknak mosni és kenyeret sütni, a férfiaknak pedig tilos volt a földművelés. A legszigorúbb böjti napon a hagyományőrző családoknál csak hideg ételek kerülhettek az asztalra. Nagyszombaton, húsvét előnapján ért véget a negyvennapos böjt, ekkor elkészítették a húsvéti sonkát, kellő fűszerezéssel, pácolással és füstöléssel. Elmaradhatatlan mellőle a főtt tojás, amit a sonkalében illik megfőzni, ugyanis a tojásnak rendkívül finom ízt ad a füstölt lé. A sonka mellé frissen reszelt ecetes torma jár, de jól kiegészíti a hónapos retek és a zöldhagyma is. Húsvétvasárnap, majd húsvéthétfőn hagyományosan kalácsot, tojást, sonkát, bárányt és bort tettek az ünnepi asztalra.

A hagyományos étkeket ma is sokan elkészítik, a füstölt sonka - amit ajánlott annyi ideig főzni, ahány kilós - igen elterjedt, ezt támasztják alá a nagyobb hipermarket láncok vásárlási adatai, de a tojás iránt is megnő a kereslet, amit főzve, vagy töltve is tálalhatunk. Napjainkban azonban szélesebb skálán mozog a húsvéti menü, népszerűek a különböző göngyölt húsok legtöbbször csirkéből vagy pulykából, a sült sertés, Zalában talán kevésbé, de vannak tájegységek, ahol bárányt vagy borjút sütnek zöldfűszerekkel, amelyek könnyedebbé teszik a zamatos húsokat, illetve a sült nyúlhús is népszerű húsvéti étellé vált. Könnyedebb választás a sonkatekercs tormás töltelékkel, illetve a hagyományos köretek mellett a majonézes tojás- vagy más zöldség alapú, esetleg friss saláták.

Az ünnepnek az édességek elengedhetetlen hozzátartozói, a kalács mellé a kelt vagy kevert tésztás kuglóf, illetve a krémes és aprósütemények is jó választás. Nagyon finom az angolszász világból elterjedt répatorta mascarpone krémmel a tetején. De ha a magyar konyhákban jobban ismert választéknál maradunk, akkor süssünk Fanta-szeletet, diós kosárkát, vagy mézes tésztából kókuszkockát. Az ünnepi menüt pedig mindenki öblítse le ízlésének megfelelő itallal.