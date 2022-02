Mihalicz Ágnes a természet szerelmese. Ezt tudtunkra is adta új közösségi oldalán, ahol csodálatos fotóit osztotta meg a közelmúltban. A fonyódi rendelőintézet főnővére néhány éve vásárolt egy igazán jó felszerelést, amivel elsősorban kutyáit és azoknak pajtásait igyekszik lencsevégre kapni - írja a sonline.hu.

Forrás: Mihalecz Ágnes

– Kutyás vagyok, így sok kutyatartó barátom van. A hűséges négylábúak mindig adnak témát, főleg nekünk, rajongóknak... Régen madarásztam, ők is kedvenceim – mesélte a hobbifotós. – Gyakran kirándulok a Nagyberekben, ám én nem állok úgy lesben, mint a profi természetfotósok, hogy naphosszat várom a témát. Ha jön, jön, akkor kattintok – mesélte Mihalicz Ágnes, aki gyakran lejelenti a lencsevégre kapott madarak gyűrűinek adatait, amelyeket így egy alkalmazás segítségével tovább tud követni.

– Kedvenceim a kócsagok és a Nagyberekben fészkelő réti­sasok is lenyűgöznek. Vannak gyurgyalagok is, ám azokhoz nagy szerencse kell, hogy lencsevégre kapjam – mesélte. Ám most igazán nem panaszkodhat, hiszen a Balaton jegén egy héttel ezelőtt olyat sikerült megörökítenie, mint soha azelőtt.

Forrás: Mihalecz Ágnes

– A fonyódi partszakasznak vannak olyan részei, amik még nincsenek megbolygatva: fák és nádas övezi őket. Ilyen helyen fotóztam egy jégen csúszkáló, lékhorgász kócsagot, ám hamar dobtam a témát, mert alig tíz méterre tőlem a jégen vidra lakmározta zsákmányát: frissen fogott halat evett. Valószínűleg összeveszett a zsákmányon, mert véres volt a pofája. Tudtam, hogy élnek erre felé vidrák, ám még sosem láttam őket – mesélte a szerencsés fotós, aki amint megosztotta a képet, másnap azt vette észre, hogy látogatottabb lett a partszakasz. A környékbeliek ugyanis mind kíváncsiak lettek a négylábú halászokra, amelyekből több család is élhet a partszakaszon, ugyanis Bélatelep felől is jelezték, hogy láttak vidrákat.

Sok keszeget megfognak a horgászok elől

Annak ellenére, hogy rejtőzködő életmódot folytatnak, és leginkább éjszaka aktívak, nem számítanak ritkaságnak a Nagyberek területén és a Balaton környezetében a vidrák.

– Stabil a vidrapopuláció a Balatonnál. Vannak úgynevezett „állandó lakosok”, valamint felnőtt, éppen családot alapító, vándorló hímek – mondta Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tájegység vezetője, aki szintén látta a jég hátán játszadozó négylábú halászt. – Meglehetősen komoly mennyiségű halat eszik, gyakran a horgászok legnagyobb bosszúságára, ám a tudományos vizsgálatok azt mutatják, nem az értékes kopoltyúsokat fogyasztja – tette hozzá a tájegységvezető, aki szerint inkább hajnalban lehet megfigyelni a kiterjedtebb nádasok játékos lakóját.