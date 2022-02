Ez pedig nem más, mint az ékszerkészítés. Az ifjú hölgy hamarosan azon kevesek egyike lesz, aki Magyarországon ékszerkészítő ötvösként drágakövek befoglalását is elvégezheti. Arany, zafír és gyémánt fordul meg a kezei között nap mint nap.

– Az egész körülbelül négy éve kezdődött Zákányfalun – bocsátotta előre Horváth Klaudia. – A volt kolléganőm a fővárosban, az Andrássy úton dolgozott egy ékszerüzletben, amely szombatonként is nyitva tartott. Ő azonban szerette volna a hétvégéit szabadon tudni, s ezt csak úgy lehetett megoldani, ha valakit keres maga helyett az említett napokra. Egy zákányfalui bálban kérdezte meg tőlem, hogy esetleg nem lenne-e kedvem helyettesíteni őt szombatonként. Kis gondolkodás után igent mondtam. Akkor még egyetemre jártam, a Corvinusra, agrár­mérnöknek készültem, s arra gondoltam, jól jön az a pénz a tanulmányaim mellett, annál is inkább, mert egyébként érdekelt az ékszerek világa. Belevágtam hát. A boltban nagyon jó kis csapatot sikerült megismernem, köztük egy ötvöst, akinek a munkáját nagy érdeklődéssel figyeltem. Izgatott, ahogy egy kis darab aranyból készít valamit, ami maradandó, értékálló, hiszen évszázadok óta változatlanul ez számít a legmegbízhatóbb befektetésnek. Három évig dolgoztam ebben az ékszerboltban, s annyira megtetszett, hogy miután kézhez vettem az agrármérnöki diplomámat, jelentkeztem a Práter utcába, a Kézművesipari Technikumba az ötvösképzésre. Akkor hagytam abba a munkát az üzletben.

Egyedi megrendelésre készíti ékszereit Forrás: Balassa-Koller Csilla

– Nem volt ez nagy ugrás a bizonytalanságba? – kérdeztük.

– Nem, mert hála Istennek újabban megint divatba jött a házasság, ismeretségi körömben egyre több fiú kéri meg a barátnője kezét – válaszolta Klaudia, aki ma már a fővárosban él, ott működteti ötvösműhelyét és a hozzá kapcsolódó aprócska bemutatótermet. – Egy éve foglalkozom ékszerkészítéssel, és hála istennek vannak állandó vásárlóim, akik minden jeles alkalomra tőlem rendelnek valamilyen ékszert a párjuknak. Hogy fáj-e a szívem az agrárkarrier után? – kérdezett vissza. – Nem, mert azt sem hagytam abba, amikor két-három hetente hazamegyek Nagykanizsára a szüleimhez, mindig kint vagyok velük az állatainknál, ugyanis egyebek mellett húsmarha-tartással foglalkoznak. Illetve gyakran segítek nekik a vállalkozás adminisztrációs teendőiben, tehát nem szakadtam el ettől a közegtől.

Az aranyat Budapesten vásárolja, a drágakövet Belgiumból rendeli Forrás: Balassa-Koller Csilla

Klaudia azt is elmondta: egyedi megrendelésre készíti ékszereit, tehát nem sablonok, minták alapján. Ha valakinek konkrét elképzelése van, akkor a vágyott ékszert a megrendelő kívánsága szerint először megtervezi, majd 3D nyomtatóval műanyagból elkészíti, ezután újabb egyeztetés következik, s amikor már minden letisztázódott, akkor nyeri el végső formáját a megrendelt gyönyörűség.

Minden ékszerbe fémjel kerül Forrás: Balassa-Koller Csilla

– Most magánúton tanulok (hazánkban ugyanis e szakmában öt éve nincs intézményrendszerű képzés), melynek befejezése után ötvösként drágakövek ékszerbe foglalását is elvégezhetem. Ez kuriózum Magyarországon, mert általában valaki vagy az egyikkel, vagy a másikkal foglalkozik – kevesen vagyunk, akik mindkettőt csináljuk, s az elejétől a végéig képesek vagyunk elkészíteni egy ékszert – folytatta a fiatal szakember, aki szakmai titkokat is megosztott velünk. Mint elmondta: az aranyat Budapesten, a Népliget mellett vásárolja, teljesen jogtiszta forrásból, az előírt hatósági bizonyítványokkal.

Klaudia úgy tapasztalja: ismét divatba jött a házasság

– Vékony, körülbelül 3x3 milliméteres arany rudacskákat lehet venni olyanoktól, akik rendelkeznek az értékesítéshez szükséges engedélyekkel. Ezekkel nekem még sok dolgom van, a szükséges vékonyságúra hengerelem őket, ha kell, forrasztom, és még sorolhatnám. Minden ékszerbe ütni kell úgynevezett fémjelet, amit csak a hatóság végezhet el, ez a garancia a minőségre. A drágaköveket (gyémántot, smaragdot, rubint, zafírt) Belgiumból, Antwerpenből szerzem be, egy nagyon kedves belga családtól, ők már a harmadik generáció, amely drágakőcsiszolással és -kereskedelemmel foglalkozik. Jobb áron és minőségben küldenek köveket, mint a nagy átlag.

Klaudia missziója: maradandót, örök értéket alkotni, olyan ékszereket, amelyeket tulajdonosuk jó érzéssel ad majd tovább a gyermekeinek, unokáinak. Ami tehát ma kikerül a fiatal ötvös kezei közül, azt könnyen lehet, hogy három-négy emberöltővel később is viselik majd – amikor mi már sehol nem leszünk, talán már az emlékekben sem…