Hétvégenként kajak-, kenu- és SUP-túrák várják a vendégeket a mesés (és olykor sejtelmesen ködös) Hévízi-patakon, amelyen egészen Fenékpusztáig lehet evezni. Mivel a résztvevők száma korlátozott, ezért érdemes időben jelentkezni – hívja fel a figyelmet a Tourinform-iroda.

A sportos életmód híveit spinning, jóga, zumba és kör­edzés is szolgálja, és rendszeresen indulnak nordic walking túrák is, amelyekhez bárki csatlakozhat. Azokat pedig, akik könnyedebb kikapcsolódásra vágynak, vezetett séták várják januárban is, köztük a télen igazán népszerű és hangulatos „Forró élmények” elnevezésű fáklyás program, amely során a sötét párába öltözött város és a környék misztikus történeteivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ebben a hónapban 14-én, 21-én és 28-án lehet csatlakozni a felfedezők csapatához.

Az összeállítás az év első hónapjában is ajánlja a Hévízi Termelői Piacot, amely ebben az időszakban hetente kétszer, csütörtökön délután és szombaton délelőtt fogadja a látogatókat.

S ha az ember a hideg januárból beltérbe vágyna, ott van a január 20-ig még megnézhető játékkiállítás a Belvárosi Múzeumban, vagy éppen a „szomszédban” az alsópáhoki Bobo Fun Park, ahol január 23-áig családok és baráti társaságok nevezhetnek a Téli Kupa elnevezésű adrenalinversenyre, amelyen az élmények mellett értékes ajándékok is várják a résztvevőket.

A hévízi Tourinform-iroda ajánlatából a másik szomszéd, Keszthely sem maradt ki, ahol érdemes megnézni a Főúri úti kalandok című kiállítást a Helikon Kastélymúzeumban, illetve a téli hónapokban ingyenesen látogatható Pálmaházat is. A hónap végén, január 28-án 17 órától pedig a Balaton Színházban a Festetics György Zeneiskola növendékei adnak hangversenyt, ami nemcsak a családtagoknak, hanem az érdeklődőknek is élményt kínál.