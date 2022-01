Dödi

2013. májusában született, ivartalanított labrador keverék szuka. A menhelyre korábbi gazdája adta le, mert nem bírt vele. Tavalyelőtt ugyan fogadták, a gazdik cicáit és libáit megölte, így visszakerült a Bogáncsba.

Dödi Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Kedves és barátságos, de aktív, mozgékony kutya, ha unatkozik, szökésre hajlamos, ezért csak tapasztalt, aktív gazdi való mellé, aki sokat foglalkozik vele. Tapasztalt gazdi mellett kiváló családi kutya lehet belőle. Teljesen szobatiszta, ezért benti-kinti tartásra adják örökbe. Bár fajtársaival kijön, a cicákat és más háziállatokat nem szereti – derül ki a Bogáncs Állatmenhely honlapjáról.

Apolló

Apolló még egy éves sincs, ivartalanított kan kutyus. Menhelyre kerülése előtt egy másik ebbel, Szerénával kóborolt, akivel testvérek lehetnek. A két állatnak bálamadzag volt a nyakára kötve, így valószínűleg megszöktek. Elég rossz állapotban voltak, mikor fogadta őket a menhely, ám szerencsére már mindketten jobban vannak.

Apolló Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Apolló elég félénk, így az örökbefogadónak össze kell ismerkednie vele. Kennelen keresztül félelméből támad, ám ha kiengedik onnan, nagyon barátságos. Elsősorban kinti-benti tartásra ajánlott, akár testvérével együtt is örökbefoadható. Akár kezdő kutyatartóknak is ajánljuk, gyerekek és idősek mellé egyaránt. Pórázon sétál. Részletek ITT.

Szeréna

2021. májusi születésű, ivartalanított keverék kan kutyus. Feltehetőleg Apolló testvére, a menhelyre kerülése előtt együtt kóboroltak. Ő is elég rossz állapotban volt mikor megtalálták, ám azóta jobban van.

Szeréna Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Apollóhoz hasonlóan ő is félénk, így ismerkedni kell vele, mielőtt örökbefogadják. Kinti-benti tartásra ajánlott, akár testvérével együtt is befogadható. Kezdő kutyatartóknak is ajánlott, gyerekek és idősek mellé egyaránt. Pórázon sétál. Részletek ITT.