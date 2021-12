– Ezúttal, az időjárás miatt, a táv háromnegyedét teljesítjük – mondta a start előtt Jártó Bernadett, a SUP the Lifestyle vezetője. – Többen megijedtek az esőtől és visszamondták a túrát, de így is több mint húszan útra kelünk. Ez lesz itt a negyedik szezonunk, s mi minden évben itt tartjuk a Mikulás-túránkat. A tavalyi sajnos elmaradt a pandémia miatt. Az időjárás most nem túl szerencsés, de a kemény mag eljött.