Megszokott szimbólumok: gömb, csillag és félhold – ezek elengedhetetlen díszei a nemesen egyszerű karácsonyfának. Mivel ilyesmi minden üzletben kapható, nem szükséges saját kezűleg elkészíteni őket, de ha mégis egyedit szeretnénk, és idő is van hozzá, csak a kellékeket kell beszereznünk. Ha például puha, meleg hatású fehér csillagokat szeretnénk, fehér színű filcanyagra lesz szükségünk. Vágjuk ki a mintákat, fűzzük fel őket vékony aranyzsinórra, és a fa máris ünnepi díszben pompázik. Csillogó, szintén fehér fényt adó gyöngyfüzérrel elegáns.

A piros és bordó árnyalat zölddel, arannyal keverve alighanem soha nem megy ki a divatból. A piros matt vagy fényes gömbök, a bordó szalagból kötött masnik mellett mindig jól érvényesül az élő fenyő telt zöldje. Égőfüzér helyett ma már szinte soha nem választjuk a természetes gyertyát, legfeljebb a retró érzés pár pillanatig tartó fellángolásért, de tényleg csak az emlék fénye világítson, ne a teljes terjedelmében égő fa vagy lakás. Ha ragaszkodunk a hagyományokhoz, a gyertyás akcióval csak percekig tegyük.

Faágak, összefűzve Forrás: Shutterstock

Ha környezettudatosan földlabdás fenyővel díszítjük karácsonykor a lakást, ne feledkezzünk el arról, hogy az élő növény földjét öntözni kell – mindennap vessünk rá egy pillantást, nehogy túl hamar kiszáradjon.

Fiatalos, merész, vidám összhatást érhetünk el, ha a szokványostól eltérő díszekkel és főleg színekkel ékesítjük a fát. Az élénklila és a ciklámen például társítható decens ezüsttel. A különleges formájú díszek és a szokatlan kiegészítők, madarak, nagy méretű, csillámos szárnyú pillangók is beleillenek a bohókás összhangba.

Szárított rózsaszirmok. Forrás: Shutterstock

A hófehér műfenyő jó választás a minimalisták számára. A fehér műfenyővel téli varázslatot csenhetünk az otthonunkba karácsonykor. Egyszínű kék gömbdíszekkel felékesítve, kék fényű füzérrel kissé jeges, de mágikus hatást érhetünk el. A modern lakásbelső harmóniája fokozható vele olyan nappaliban, ahová a hagyományos lucfenyő amúgy sem illene.

Az egyik képen is látszik, az év közben folyóparton gyűjtött uszadékfa-ágak párhuzamosan kötve, sárga fénnyel díszítve is válhatnak karácsonyfává egy erdei vagy hegyi birtokon. A kert virágainak szárított szirmairól már nem is beszélve.