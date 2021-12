– Karácsonykor a piros, a zöld és a fehér örök divat, ahogy a natúr színek is. Ezeket lehet kombinálni arannyal a melegebb, és ezüsttel a hidegebb, elegánsabb színhatásért – bocsátja előre Molnár Zsófia, a Sophie Fleur Virágműhely vezetője, miközben egy világító fényfüzért teker a szolid-elegánsan feldíszített grincs köré.

A szakember kiemeli: a karácsony a lakásdíszítés szempontjából is kiemelkedő ünnep, egyre többen figyelnek arra, hogy a díszek otthonuk miliőjével, színvilágával is összhangban legyenek. Manapság dívik a műszőrme (jellemzően az adventi koszorúkon a fenyőt váltja fel), ami jól beilleszthető a minimál stílusú enteriőrökbe, gyakorta fehér-krém-ezüst színvilágban, akár némi szürkével kombinálva. S idén divat a díszdobozba készített ünnepi kompozíció is.

– Az enteriőr mellett sokan díszítik a bejáratot is – folytatja Molnár Zsófia. – Az ajtóra kopogtató kerül, s ha van hely, akkor vendégváró beültetések, grincsek, fényfüzérrel díszített épített fenyők idézik meg az ünnepi hangulatot már a lakásba való belépés előtt. Akár egy szép lámpás is kerülhet a kompozícióba, mellette állatfigurával. S kiválóan mutat a fehérre festett szán, rajta egy manóval – ad tippeket a szakember.

A kültéren alkalmazott színek, formák, motívumok aztán visszaköszönhetnek a benti díszítésben is – az adventi koszorún, az asztali díszen, a karácsonyfán.

Molnár Zsófia az adventi kincsekkel Forrás: Katona Tibor

Minderre példát is mutat Molnár Zsófia. Elegánsan díszített családi ház bejáratánál állunk: az ajtón klasszikus, némi ezüsttel, arannyal, fehérrel fűszerezett, dominánsan piros-zöldben díszlő kopogtató, amin a tobozok, szárított termések és piros bogyók mellett kedves arcú, szemüveges manó csücsül, gyerekkorunkat idéző retró mozdony és egy piros oldtimer társaságában. Kétoldalt nagy kaspókban a karácsonyi növénybeültetésből egy-egy szolidan díszített grincs emelkedik ki, előttük kovácsoltvas tartókban vastag gyertyák árasztják a fényt. Jó lehet ide hazaérkezni… A hangulat bent, a lakásban teljesedik ki, utunkat az étkezőig néhány kedvesen világító piramis szegélyezi, a hatalmas asztalon pedig ott a Csótár Rezső fazekas által készített cserépedényben a tűzdelt adventi dísz, amelyen immár két gyertya világítja meg a pufók, könyöklő angyalka arcát. A képet a komódon lévő, világító gömbökkel körülölelt asztali kompzíció teszi teljessé, és az esti Zalaegerszeg fényei keretezik.

De térjünk vissza a virágműhelybe, ahol Zsófi a grincs díszítése közben az idei advent árnyoldalairól is beszél. Kiderül: nem is olyan egyszerű a megfelelő kellékek beszerzése, sok áruházban, nagykerben ugyanis a tavalyról megmaradt díszeket kínálják, szegényes az árukészlet, az ár folyton emelkedik, s nem is minden beszerezhető. Az ok a járvány, melynek hatására sok gyártó leállt vagy csődbe ment, emellett szállítási problé­mák is közrejátszanak. Némi leleményességgel azonban min­den megoldható. Például ha nem találunk olyan színű díszt, amilyet elképzeltünk, pótoljuk masnival, abban ugyanis mindig nagy a választék, s rakjunk hozzá semleges színvilágú díszeket.

Adventi "koszorú" a Csótár Rezső fazekas készítette cserépedényben, a komódon ezzel színében, formavilágában harmonizáló asztali dísz Forrás: Katona Tibor

Ami a trendeket illeti: idén kedveltek a játékos, retró formák, így például a már említett szarvasdísz és a különféle diótörő-figurák, a kicsi vonat és a körhinta, valamint a különleges formájú (könyvet, madarat, fenyőt idéző) gyertyák. S igény van arra, hogy a koszorú, a karácsonyfa gazdagon díszített legyen. Adventi koszorúban továbbra is keresik a pasztellszínűt, a kislányos családok körében a rózsaszín mindig népszerű, de egyre többen térnek vissza a hagyományos három lila és egy rózsaszín gyertya köré épülő kompozíciókhoz – sok esetben különlegesebb gyertyákkal és nem feltétlenül koszorú, inkább nyújtottabb formában. Változatosak az alapok is: a fenyőből készült mellett lehet fatörzsből, erdőrészletet idéző csendélettel. S kedveltek az üveggömbbe készülő beültetések, amelyekben a növények (pozsgások, borostyán, fittónia, kőrózsa) mellé karácsonyi díszítés kerül.

Kedveltek az üveggömbös beültetések, amelyekben az aprócska növények mellé karácsonyi díszítés kerül.

– A többség már advent első vasárnapjára teljes díszbe öltözteti a lakást, ám olyanok is vannak, akik az adventi koszorút is csak karácsonyra kérik – meséli Zsófi, aki még szintén adós saját otthona feldíszítésével. A koncepció persze fejben már megvan: girlandot fon Nordmann-, selyem- és dánfenyőből, amibe borostyánt tűzdel, díszítésként piros bogyós ilexet használ. A díszekben pedig a spanyol csempével és a fal színével harmonizáló sárgás-kékes-türkizes-ezüstös színek dominálnak majd.

Műszőrmés adventi koszorú bájos utcai életképpel, a háttérben havas hatású műfenyő

S ha karácsony, akkor a karácsonyfáról mindenképpen szót kell ejteni: környezetvédelmi megfontolások miatt egyre többen választanak műfenyőt vagy földlabdás fát. Utóbbit fontos öntözni, és ha lehet, ne rakjuk a radiátor mellé, s vízkereszt tájékán bontsuk le, tanácsolja a szakember, aki úgy tapasztalja: műfenyőben mostanra eltűntek az extrém színek, például a fekete, a fehér, most újra a zöld dívik, és sokan keresik a havas hatású változatokat. A fekete most inkább a díszekben köszön vissza, jól mutat fehérrel, krémmel, óarannyal párosítva.