Az 1850-es évek közepén nagyjából 700 főnyi lakossal rendelkező, ezzel a járás negyedik legnépesebb településének számító Bánokszentgyörgy a földrajzi elhelyezkedését tekintve kétségkívül megfelelő választásnak tűnhetett. Lényegében a járás közepén terült el és a településen összefutó utakon továbbhaladva el lehetett jutni Egerszegre, Kanizsára és Letenyére is. Plébániájának és templomának köszönhetően pedig már régtől fogva centrális szerepet töltött be a környék életében. Ami a gazdasági viszonyokat illeti, a falu határának nagy része Eszterházy Pál herceg lenti uradalmához tartozott. Az uraság kezében lévő földeken alapvetően erdőgazdálkodás folyt, de az állattartásnak is komoly szerepe lehetett, ugyanis egy 1855-ben készült összeírás szerint a legelőkön közel kétezer juhot őriztek. A településen lakó néhány mesterember fő munkaadója is az uradalom volt. 1856-ban két kovács, egy takácsmester, egy talicskakészítő, egy molnár és egy mészáros szerepelt az összeírásokban. Utóbbi működtette az uraság kezelésében álló kocsmát is. Rajtuk kívül még egy fűszer- és vasáru-kereskedéssel foglalkozó izraelita család élt a faluban. A helybeliek többsége földművelésből próbált megélni, de közülük sokan arra kényszerültek, hogy napszámosként vállaljanak munkát a környékbeli földbirtokosoknál. Összességében véve a település lehetőségeit erősen korlátozta, hogy mesteremberek szinte csak mutatóban éltek itt, ráadásul a falu vásártartási joggal sem rendelkezett. Így ha valaki piacra akarta vinni a portékáit, akkor Letenyére, Tótszentmártonba vagy Kanizsára kellett utaznia. Ugyanakkor az átmenőforgalomból is az uradalom húzott hasznot, mivel a Válicka-patak fölött átvezető hídon vámot kellett fizetnie az arra járóknak. A környék bizonytalan közbiztonsági helyzete is sokat rontott a település esélyein. Például a környékbeli zsiványok rendszeresen megtámadták és kirabolták a Bánokszentgyörgyről Letenyére tartó postajáratot.