– Nem tudjuk pontosan megmondani, 11-12 tonna körüli a kész hangszer. Körül­belül 30-35 köbméter különböző fajtájú faanyagot használtunk fel és 1,6 tonna fémet, elsősorban ónt. A karzatot középen statikailag meg is kellett erősíteni az orgonához. A regiszterfeliratokat például porcelánkorongokon jelenítjük meg, a manuálbillentyűzet (kézi billentyűzet – a szerk.) csonttal és ébenfával van borítva, a pedálbillentyű­zet gyertyánból készült kőris rámával, a fúvókhoz juhbőrt, a szelepekhez juhnappa bőrt, a redőnyszekrény tömítéséhez nagy sűrűségű hangelnyelő filcet alkalmaztunk. Fémből készült továbbá a velatúra, a szekrénydizájnhoz rozsdamentes szálcsiszolt anyagot használtunk. A csúszkamozgatáshoz saját fejlesztésű elektromágneseket szereltünk be. Mindamellett elsősorban sok fafélét építettünk be, lucfenyőt, borovifenyőt, tölgyet, kőrist, juhart, gyertyánfát, a manuálklaviatúrákhoz és a szelepekhez 2000 méter felett nőtt, sűrű szálú fenyőt. Majdnem 2000 darab síp található az orgonában, a legkisebb csak néhány milliméter, de a legnagyobb több mint öt méter. Néhány magas sípot meg is kellett hajlítanunk, hogy elférjenek az orgonaszekrényben.

A leendő zalaegerszegi orgona szekrénye