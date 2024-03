2004. március 8-9-én a fővárosi Eurocenterben nagy volt a nyüzsgés, hiszen Bérces Edit arra tett kísérletet, hogy megdöntse a 24 órás futópados világcsúcsot. A zalaegerszegi sportoló ekkor már nem számított ismeretlennek a sport, azon belül az ultrafutók világában. Többszörös Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton-győztes, ezen felül a 100 km-es futás világ- és Európa-bajnoka, 24 órás futás Európa-bajnoka. A 100 km-es és a 24 órás futás pályán elért világcsúcstartója volt, amikor futópadon is erre tett kísérletet. Ismertsége nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is adott volt ahhoz, hogy nagy figyelmet kapjon ez a húsz évvel ezelőtti csúcskísérlet, hiszen a nemzetközi ultramaratoni szövetség, az IAU 2000-ben és 2002-ben is már a világ legjobb női ultramaraton futójának választotta Bérces Editet.

Az egerszegi sportoló 2004. március 8-án kezdte meg csúcskísérletét a fővárosi Eurocenterben a sajtó kiemelt figyelme mellett. Mellette két futópadon barátok, segítők egymást váltva futottak vele, hogy aztán március 9-én megszülessen egy olyan rekord, amely máig él. Bérces Edit megdöntötte ugyanis a 24 órás (247,2 km) és a 100 mérföldes (14:15:08 óra) futópados futás világcsúcsát. A rekord különlegességeként írták le akkor, hogy a Bérces Edit 247,2 kilométeres rekordja jobb volt a férfi világrekordnál, és hogy milyen teljesítmény is ez, jó példázza: ma is csak 250 méterrel marad el a férfi csúcstól.

Bérces Edit személyében tehát máig van Guinness-rekordere Zalaegerszegnek és ezt nem sok helyen mondhatják el.

Dr. Bérces Edit a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ docense, a város Pro Urbe- és Zalaegerszegért-díjas polgára, akit a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play trófea, életmű kategória díjjal is elismert.

A Guinnessworldrecords honlapja a mai állás szerint.