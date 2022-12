Összesen hatvanhárom amatőr és hivatásos sportoló, lelkes támogató adta egymásnak a stafétát a Cutler Fitness futópadjain.

Az „edZEK24 órás kihívás” utolsó fél órájában, ahogy a rajtnál is, teljesen megtelt a terem. Pontosan 472,26 kilométert (+80 lépést) tettek meg 24 óra alatt a jelentkezők. Köztük gyalogolt Vigh László parlamenti képviselő is, aki első szóra elvállalta a felkérést. Jelképesen nyolcvan lépést tett meg lányaival, majd ezt követően 80 ezer forint adományt nyújtott át. Mint mondta, advent időszakában sok olyan szervezet, magánszemély van, aki méltó a támogatásra, s az átmeneti otthon lakóinak ilyenkor különösen jól esik az önzetlen figyelem. Többen is adakoztak még, tárgyi adományokat és Vigh László képviselő úr pénzfelajánlásán túl voltak további pénzbeli adományok is.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is futópadra állt lányai, Sbül-Vigh Diána (balra) és Vigh Jázmin (jobbra) társaságában

Fotós: Fehér Márk

Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, a programon részt vett dr. Bérces Edit világ és Európa-bajnok ultrafutó, aki 2004-ben ért el Budapesten új világcsúcsot a 24 órás futópados futásban (247 km), ez máig hivatalos Guinness-rekord. A PEK egyetemi docense éjszaka futotta le a vállalt távot, így emlékezve a 18 esztendővel ezelőtti eseményre. Mellette Rakonczay Gábort, másik Guinness-rekordert nyerték meg a szervezők, aki 2013-ban nyerte el a díjat a világ első transzatlanti kenuzásáért.