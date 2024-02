Filmsztárrá válik 1 órája

50 perces mozifilm készül Totóról, a keszthelyi hattyúról

Totó, a hattyú élete tele van meglepő fordulatokkal, amely most újabb mérföldkőhöz ért: ő lett Magyarország első magántulajdonban lévő hattyúja. Történetére pedig egy forgatócsoport is felfigyelt, így hamarosan a mozivásznon is viszont láthatod őt.

Forrás: likebalaton.hu

– Több közösségi oldalon is fenn vagyunk, több százezer követőnk van. Egyes videóink több millió megtekintésnek örvendenek, és ezáltal felfigyelt Totó élettörténetére egy forgatócsoport, amin én magam is meglepődtem. Gyermek játékfilm készül Totóról, amely egy 50 perces mozifilm lesz. Olvastam a forgatókönyvet, még kis pontosítások szükségesek a végleges változat előtt, a nyár elején kezdődik a forgatás! A film a tervek szerint new york-i filmfesztiválon is bemutatásra kerül, mondta el a likebalaton.hu-nak Rigó Gábor.

