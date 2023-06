A hévízi modell már többször is eredményesen szerepelt szépségversenyen: 2018-ban és 2019-ben is bejutott a Magyarország Szépe döntőjébe, 2017-ben pedig közönségdíjat nyert a Miss Balatonon. A fiatal nő a közösségi médiában is aktív, legutóbb a horvátországi Abbáziából jelentkezett be csodaszép fotóival.