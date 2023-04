Csóka Dániel 2000. április 4-én született Zalaegerszegen. A zalaegerszegi Szőcs János Labdarúgó Akadémián nevelkedett, több angol csapat is figyelemmel kísérte pályáját, de végül 2017 januárjában az angol Wolverhamptonhoz szerződött. Többször is kölcsönadták 2019-ben, a Dunaszerdahely csapatához, illetve a Somorjához is.

2020-ban, miután lejárt a szerződése a Wolverhamptonnál, a szintén angol Wimbledon gárdájához igazolt, itt két szezon alatt 37-szer jutott játéklehetőséghez.

2022 nyarán hazaigazolt nevelőegyesületéhez, azóta a ZTE FC csapatát erősíti hátvéd poszton.