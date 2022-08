Hüttner Csaba szövetségi kapitány értékelésében úgy fogalmazott: maximálisan elégedettek lehetnek, mert azokat a számokat, amelyeket a két héttel korábbi kanadai világbajnokságon megnyertek, ezúttal is sikerült megnyerni.

„Mellé nyertünk még hármat és az olimpiai számokban is előreléptünk az érmek és a pontszerzések szempontjából is. Az idei világversenyeken a tavalyi hat olimpiai bajnokunkból öt nem versenyzett, ezzel együtt ez a fiatal csapat a vb-n és az Eb-n is meg tudta nyerni a pontversenyt, az Eb-n az éremtáblázat élén végzett, ez nagyon nagy dolog” – mondta a szakember.

Kiemelte, hogy a női kajak szakág az olimpiai számokban is előrelépett, de természetesen várják vissza azokat a rutinos versenyzőket, akik az idei szezont különböző okok miatt kihagyták.

„Ha visszajönnek a tapasztalt versenyzők és még tanítják a fiatalokat, akkor hatalmas eredményeket tudunk majd elérni” – fűzte hozzá.

Hüttner szerint férfi kajakban Magyarország visszakerült a térképre a négyeseknél – a vb-11. hely után ezúttal negyedik lett a csapat –, s ez nagyon fontos a jövő évi olimpiai kvalifikáció szempontjából. A kapitány ismét kiemelte a K-1 1000 és Nádas Bencével K-2 500 méteren győztes Kopasz Bálintot, aki a vb után az Eb-n is duplázott a két ötkarikás számban.

„Ez sporttörténelmi tett. Ilyen profi versenyzővel nagyon ritkán találkozik az ember” – fogalmazott.

Hüttner Csaba szerint a két világversenyről összesen négy érmet hazahozó Bragato Giada, Nagy Bianka kenupáros idén nagyon sokat fejlődött, évről évre előrelép, s reméli, hogy a jövőben versenyben lesz a győzelemért.

A szövetségi kapitány többször elmondta, hogy az ideit egy próbaévnek szánja a 2023-as kvalifikációs világbajnokság előtt.

„Nem dőlhetünk hátra, a mezőny láthatóan nagyon erős. Tervet kell készítenünk arra, hogy akár az eredményesség rovására is, de jövőre megszerezzük a maximális számú kvótát. Sok versenyzőnk van, aki eredményes lehet az ötkarikás játékokon, s a lebonyolítástól függően sok friss emberre is lesz szükségünk Párizsban” – mondta Hüttner Csaba.

Forrás: MTI