A küldöttség így 11 éremmel, négy arannyal, egy ezüsttel és hat bronzzal térhet haza a tengerentúlról.

A leghosszabb távon – amelyen ezúttal két rövid futószakaszt is teljesíteniük kellett az indulóknak – kezdésként a kajakos Kőhalmi Emeséért lehetett szurkolni, a Kovács Katalin Akadémia 20 éves versenyzője címvédőként szállt vízre a Banook-tavon. Ennek megfelelően hamar az élre állt a német Jule Hakével és a finn színekben versenyző Mihalik Sárával. A második futás után utóbbi leszakadt, Kőhalmi pedig a végén könnyedén hajrázta le német riválisát, így ismét a dobogó tetejére állhatott.

Kicsit megijedtem, amikor meghallottam, hogy futás is lesz, mert eddig csak párosban csináltam ilyet. Nem is úgy sikerültek, ahogy terveztem, az elsőnél visszaestem a harmadik helyre, mert kicsit bénáztam, de örülök, hogy a vízen gyors tudtam lenni, és ez volt a lényeg. Nagyon örülök, hogy sikerült megvédenem a címemet, úgy érzem, hogy a futások miatt az idei verseny nehezebb volt

– nyilatkozott a közmédiának Kőhalmi.

A kenus Adolf Balázs is címvédőként szállt vízre és sokáig ezúttal is az élbolyban haladt, de aztán megbillenve az egyik bóját belülről vette és kiesett a ritmusból. A szabálytalanságért végül nem zárták ki, de most meg kellett elégednie az ötödik hellyel. A döntő után úgy nyilatkozott: nem tudja, hogy miért nem tudott jobban teljesíteni, de azon lesz, hogy kiderítse az okát és a két hét múlva sorra kerülő müncheni Európa-bajnokságra, valamint a szeptember eleji, szegedi utánpótlás világbajnokságra megpróbálja kijavítani a hibákat.

A nők hasonló számában Balla Virág még szerencsétlenebbül járt, előbb a rajtnál kifordult a hajója, majd amikor éppen utolérte az élen haladókat, az egyik riválisa oldalról nekiütközött, ő pedig beborult a vízbe és kiesett.

A vb utolsó számában, férfi kajak egyes 5000 méteren a címvédő Noé Bálint rosszul jött ki a rajt utáni helyezkedésből, majd technikai problémák hátráltatták a kaotikus versenyben, és bár nem kellett feladnia, mint a favorit portugál Fernando Pimentának, ezúttal nem tudott éremért harcolni, s végül nyolcadik lett. A sportoló elmondta: a páros bronzérme után nem sikerült igazán regenerálódnia, emiatt sem sikerült ez a döntője, mint szerette volna.

Eredmények (a viadal honlapja alapján):

5000 m:

férfi K-1, világbajnok:

Joakim Lindberg (Svédország) 21:34.26 p

2. Tamas Grossmann (Németország) 21:51.39

3. Francisco Cubelos (Spanyolország) 21:54.46

...8. Noé Bálint (Magyarország) 22:56.68

férfi C-1, világbajnok:

Szergej Tarnovszki (Moldova) 23:37.85 p

2. Serguey Madrigal (Kuba) 23:37.94

3. Sebastian Brendel (Németország) 23:55.18

...5. Adolf Balázs (Magyarország) 24:37.57

női K-1, világbajnok:

Kőhalmi Emese (Magyarország) 23:56.44 p

2. Jule Hake (Németország) 24:00.17

3. Jennifer Egan-Simmons (Írország) 24:41.51

női C-1, világbajnok:

Katie Vincent (Kanada) 27:50.88 p

2. Annika Loske (Németország) 27:55.52

3. Maria Corbera (Spanyolország) 28:02.52

Borítóképünkön Kőhalmi Emese. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt