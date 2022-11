Már az elején látszott, hogy a résztvevők nagyon szeretik a népzenét, többen közülük táncolnak és énekelnek is. Nagyon jó volt a hozzáállásuk, s szakmai alázattal, tudásvággyal vettek részt a közös munkában. Az együtt töltött idő számomra is tanulságul szolgált, mivel lelkes csapattal dolgozhattam együtt, még a szünetben is szakmai kérdésekkel foglalkoztak, vagy gyakoroltak. Figyelembe kellett viszont vennem, hogy Délvidéken nincs állandó furulyaoktatás, ehhez képest a zenészek nagyon gyorsan tanultak, és megvolt bennük az érdeklődés, s nem mellékesen a tehetség is. Így jól haladtunk, s a kitűzött tananyagot hamar elsajátították. A hangszerek minőségével is elégedett voltam, a fiatalok főleg helyi hangszerkészítők instrumentumain játszottak