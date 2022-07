Az elismert olasz tenor partnerei a Magyar Állami Operaház vezető szólistái közül Ádám Zsuzsanna, Boross Csilla, Létay Kiss Gabriella, Sáfár Orsolya és Szántó Andrea. Az augusztus 19-én az Operaházban megvalósuló, 20 órakor kezdődő hangversenyen az Opera Zenekart és Énekkart, Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényli - áll a dalszínház közleményében.

Mint írják, Fabio Sartori első magyarországi gálaestjén Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini és a verizmus szerzőinek népszerű operarészletei hangzanak el.

A trevisói születésű olasz tenor Leone Magiera tanítványaként végezte énekesi tanulmányait, aki sok más operanagyság mellett Luciano Pavarotti mestere is volt. 1996-ban a Bohémélet Rodolfójaként debütált Velencében, egy évre rá pedig már a Scalában mutatkozott be Verdi Macbethjében, később pedig Rekviemjében is, mindkét alkalommal Riccardo Muti vezényletével.

Az elmúlt másfél évtizedben több Verdi-alkotásban is színpadra lépett Milánóban, és jelentős sikereket ért el A két Foscari (Jacopo Foscari), a Simon Boccanegra (Gabriele Adorno), az Attila (Foresto), az Oberto, San Bonifacio grófja (Riccardo), az Aida (Radames) és A haramiák (Carlo) című művekben, valamint a Don Carlos címszerepében. Verdi-hőstenorként aratott sikereket többek közt Berlinben, Bécsben, Madridban, Barcelonában, Zürichben, Moszkvában, a Veronai Arénában és a Salzburgi Ünnepi Játékokon, de emlékezetes alakítást nyújtott 2018-ban a Berlini Állami Operaház Macbeth-produkciójában Anna Netrebko és Plácido Domingo partnereként is, Daniel Barenboim vezényletével.

Az énekes gazdag olasz repertoárjáról nem hiányoznak Bellini, Donizetti, Cilea, Leoncavallo és Puccini olyan híres operáinak fontos szerepei sem, mint a Norma, a Linda di Chamounix, az Adriana Lecouvreur, a Bajazzók, a Tosca, a Pillangókisasszony vagy a Turandot.

A Tenorissimo operagálán Fabio Sartori többek közt a Simon Boccanegra, a Macbeth, a Bajazzók, a Tosca és a Pillangókisasszony című operából ad elő részleteket.

Az olasz tenor partnerei az est Puccini-duettjeiben Ádám Zsuzsanna és Boross Csilla lesznek, mellettük Létay Kiss Gabriella, Sáfár Orsolya és Szántó Andrea, valamint a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara működik közre az Aida, a Traviata és a Manon Lescaut részleteiben - áll a közleményben.

Az est háziasszonya Gyüdi Melitta, rendezője Almási-Tóth András művészeti igazgató.

Borítókép: Fabio Sartori (Vladimir Vyatkin/Sputnik/AFP)