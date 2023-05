Ha a szülő észlel valami gyanúsat a gyerekénél, ő is kérhet segítséget. Fontos, hogy elérjen egy olyan intézményrendszert, ahol szakember ad tanácsot, személyiség vizsgálaton keresztül az agresszív cselekedet mögötti pszichés problémát fel tudja tárni, és utána terápiás módszerrel meg tudja oldani. Vannak az iskolákban és most már óvodákban is szociális munkások, van az osztályfőnök, az iskolapszichológus, akikhez a gyerek fordulhat, ha zaklatják, és ezt nem a szüleivel akarja megbeszélni.