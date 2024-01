Egy világ hallhatja a mai napig, hogyan küldte el a francba Shakira gyerekei apját, a focista Gerard Piquét, miután az megcsalta egy fiatal nővel.

Lecserélted a Ferrarit egy Twingóra

- üzente a kolumbiai énekesnő az akkor még férjének egyik dalában. Ennek az igencsak eredeti bosszúnak a híre eljutott a magyar sztárokig is, akiknek szintén kijár a szakításokból. Marics Peti például csak úgy falja a szebbnél szebb fiatal lányokat, most már szinte biztos, hogy Kovács Gyopár is csak a múlté. A színésznő egy Mitsubishiben ülve a következőt írta Instagram oldalán:

Akkor itt üzenem a Fiatomnak, hogy megbántam és nem jelentett semmit.

Tilts vissza pls!" Talán az borította ki ennyire, hogy Marics Peti Tóth Andinak írt egy dalt? Vagy Stana Alexandra zavarja jobban - írja az Origo.