Programok, rendezvények Zala megyében

Július 20.

Ismét nyit a Kertmozi

Zalaegerszegen a tavaly nyári sikerre tekintettel pénteken 17.30-kor újra kinyit a mozi a Kertvárosban, a Liszt-iskola udvarán. A program 18.30-kor kezdődik, vendégelőadóként Nádas György humorista és felesége szórakoztatja a közönséget, 21 órától kezdődik a filmvetítés.

Többnapos ünnepség

Zalakaroson ma 18 órakor kezdődik a városnapi programsorozat. Az ünnepélyes megnyitót beszédekkel, díjátadóval a kertmoziban rendezik meg. A Gyógyfürdő téren és környékén pedig kézműves vásárral, szórakoztató programokkal kedveskednek a látogatóknak vasárnap estig.

Jakab-napi vásár

Dobronakon e hét végén tartják a muravidéki település védőszentjéhez kapcsolódó programokat. Pénteken 18 órakor a plébániatemplomban a Mária földje című filmet mutatják be, szombaton 18 órakor Alojzij Cvikl maribori érsek vezetésével tartják a zarándokok szentmiséjét, míg a plébánianapot és a hagyományos Szent Jakab-napi vásárt vasárnap rendezik. Utóbbi reggel nyolckor kezdődik, majd fél kilenctől szlovén, fél 11-től magyar nyelvű szentmise lesz. Utóbbit Székely János szombathelyi püspök pontifikálja.

Nyitott kapuk program

Lendván a hét végén nyitott kapuk programmal várják az érdeklődőket, melynek keretében pénteken este 7-től, szombaton délután 2-től, illetve vasárnap este ugyancsak 7-től idegenvezető útmutatásával ismerhetik meg az érdeklődők a város történelmét, fontosabb épített emlékhelyeit. Szombaton délelőtt 10-től és délután 2-től a Polgárosodás, Nyomdászat és Ernyőgyártás Múzeuma, délelőtt 11-től és délután 3-tól a Zsinagóga, déli 12-től és délután 4-től a Galéria és Múzeum várban található kiállítótermei várják ingyenes tárlatlátogatásra az érdeklődőket.

Július 21.

Kánikula Fesztivál

Zalaegerszegen az Apáczai ÁMK szombatra a fenti címmel szervezett egész napos programokat. Az ÁMK mögötti téren 10–16 óra között Béres János szobrászművész segítségével amatőr homokszobrászversenyt tartanak, s egymást követik a különféle gyerekprogramok. Lesz amatőr vízifoci-bajnokság, óriás csúszda, 14 órától kezdődik a helyi termelők és kézművesek vására, s lesz fagyi- és koktélbemutató. A színpadon 16.30-tól táncbemutatók és könnyűzenei együttesek szórakoztatják a közönséget.

Táncbemutató

Szombaton 14.45-kor a zalaegerszegi AquaCityben a Trazit Yoav izraeli táncegyüttes lép fel.

Falunapok

Pókaszepetken szombaton falunapot tartanak a faluháznál. 14 órakor kezdődnek a gyerekprogramok, köztük játszóházzal, 16-tól pedig kezdetét veszi a kultúrprogram. A fellépők között óvodások, tánccsoportok, színjátszókör szórakoztatja a közönséget.

Nemespátrón kulturális műsorokkal színesített falunapot tartanak szombaton. A 14 órakor kezdődő rendezvényen számos helyi és környékbeli művészeti csoport lép fel.

Bánokszentgyörgyön is falunapi mulatságot rendeznek szombaton. Az estig tartó programkavalkád 14 órakor veszi kezdetét. Sok más mellett koncertekkel, bemutatókkal és bűvészshow-val várják az érdeklődőket. Horgászversennyel kezdődik szombaton Kistolmácson a falunap. Futás, főzőverseny és sárkányhajó- futam is lesz, és zenei műsorok is szórakoztatják a látogatókat. 13 órától pedig megemlékező szentmisét tartanak a motoros emlékmű előtt.

Várföldén, a szabadidőparkban szombaton tartják a falunapot. A 16 órakor kezdődő kulturális programon Pál Bálint bűvész, a zalaszentmihályi nóta- és népdalkör, a Zalagyöngye Táncegyüttes, az Eraklin Táncklub, a Pacsirták együttes és a liszói Violák népdalkör működik közre. A Két Zsivány együttes 20.15-től mutatja be műsorát.

Slágerfesztivál Egregyen

Július 21–22-én rendezik meg Hévízen, az egregyi rendezvénytéren az Egregyi búcsút. Szombaton 16 órától népi játszótér, állatsimogató, 18 órától a Maszk Bábszínház Mátyás király bolondos bolondja című előadása szórakoztatja a gyerekeket, 20 órakor pedig utcabál kezdődik a Perfect Show Banddel. Vasárnap 16 órakor ismét népi játszótérrel, állatsimogatóval startol a program, 20 órától pedig Slágerfesztiválra várnak mindenkit. Közreműködik Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és koncertzenekara, a két sztárvendég pedig Poór Péter és Soltész Rezső. Mindkét napon lesz búcsúi ringlis és kirakodóvásár is.

Vadnyugati muzsika

Letenyén, a Séta téri zenés esték szombati rendezvényén 20 órakor a Leslie Night Country Band lép színpadra.

Búcsú a hegyen

A zalaszentbalázsi hegyen lévő Szent Orbán-szobornál szombaton 17 órától tartják a hagyományos hegyi búcsút. A szentmise után kulturális programokra és közös vacsorára kerül sor.

Testvéri találkozó

A nagyrécsei Erzsébettelepen lévő ferences ifjúsági tanyán testvéri találkozót tartanak szombaton. Az ünnepség 16.30-tól közös sétával indul, 17 órakor szentmise kezdődik, melyet Varga László kaposvári megyéspüspök celebrál. 18.15- től Fülöp Attila államtitkár mond beszédet.

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe

Kármelhegyi Boldogaszszony búcsúünnepére várják a híveket Keszthelyen, a Kis Szent Teréz-bazilikában. Szombaton 19 órakor vigília szentmise lesz, majd 20 órától nyáresti blockflötemuzsikát hallhat a közönség. A vasárnap 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisét és skapulárés körmenetet Bosák Nándor nyugalmazott debrecen–nyíregyházi megyéspüspök celebrálja. 15 órakor zenés áhítat lesz.

Termelői vásár

Felsőrajkon, a szokásostól eltérően ezúttal szombaton várják az érdeklődőket a termelői vásárba. A Szent Anna- napi vásár reggel 8 órakor kezdődik, a helyszín a várudvar. Egyebek közt kézműves termékek, zöldségek, házi lekvárok, szörpök, sajtok, termelői mézek, hentesáruk szerepelnek a kínálatban.

Fogathajtó verseny

Zalabaksán, a Baksa-tó mellett szombaton családi napot és fogathajtóversenyt tartanak. A programok 9 órakor főzőversennyel kezdődnek. A fogathajtóverseny 11 órakor indul a pályabemutatóval, a megnyitót egy órakor tartják. Az eredményhirdetés várhatóan fél hatkor lesz. Kirakodóvásár, játszóház, kézműves program is vár az érdeklődőkre.

Oldtimerek bemutatója

Lendván, az óváros területén szombaton 10 órától veteránautók felvonulását és bemutatóját rendezik meg. A program 13 óráig tart.

Július 22.

Magdolna-napi búcsú

Vasárnap 15 órakor szentmisével kezdődik a bacónakhegyi kápolnában a Magdolna- napi búcsú. Ezt követően komolyzenei koncertre várják az érdeklődőket. A búcsú baráti találkozóval és éjszakába nyúló vigalommal zárul.