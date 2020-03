Jól halad a városi uszodaberuházás Zalaegerszegen

Az enyhe télnek köszönhetően folyamatosan mehetett a munka a városi uszoda és strand beruházásán.

A több mint 9 milliárd forintos fejlesztés első üteme a vége felé közeledik. Elkészült az új szabadtéri medence, amit ideiglenesen sátorral fedtek be, hogy a sportolók és a lakosság is úszhasson a beruházás ideje alatt. Diós Andrástól, a beruházás projektfőmérnökétől megtudtuk, az új medencét ezekben a napokban feltöltik vízzel, és megkezdődik a medence terhelés nélküli próbaüzemelése, továbbá folyamatban vannak a szakhatósági bejárások. A strand területén működik a 65 méteres daru, és megkezdődött az 50 méteres versenymedence alapozása is.