Tele lesz a Fővárosi Nagycirkusz az év utolsó napjaiban is

A jegypénztár szombaton is egész nap várja az érdeklődőket. Jövőre is nagyszerű előadások és egyedülálló produkciók várják a közönséget.

A cirkuszok világában is egyedülálló lovas produkció mutatkozik be a Fővárosi Nagycirkusz színpadán januárban a 12. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál keretében, amelyre csaknem 30 cirkuszigazgató és 20 ország 160 művésze érkezik – mondta Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója szombaton az M1 reggeli műsorában.

Hozzátette: jövőre ünneplik az újkori cirkuszművészet megszületésének 250. évfordulóját, a jubileumi évet megnyitó előadásra az egész világ oda fog figyelni – fogalmazott.

A rendezvénysorozat legsikeresebb előadásai két hónapig a Fővárosi Nagycirkusz színpadán maradnak – farsang idején a Győztesek Karneválja című műsorban lesznek láthatók – nyáron pedig közkívánatra új műsorszámokkal tér vissza színpadra a tavaly óriási látogatottságot elért vízi cirkusz.

Fekete Péter szerint a cirkuszi műsorok népszerűsége abban rejlik, hogy nem virtuális valóságot, hanem valódi teljesítményeket mutat be, a manézson fölvonuló artistaművészet – mint mondta – az emberi erővel megvalósítható csodák művészete.

Az igazgató kitért arra is, hogy a közönség leginkább az állatos műsorszámokat kedveli, az érdeklődők túlnyomó többsége is arra kíváncsi, hogy milyen állatokat láthat az előadásokon. Sokan féltik ugyan őket a cirkuszoktól, ám a budapesti társulat csak az emberek és állatok békés együttélést, harmonikus kapcsolatát bemutató előadásokat enged a színpadra – tette hozzá. Kiemelte, hogy a szilveszterig futó előadásukban is ilyen helyzetet mutatnak be elefántokkal és hagyományos cirkuszi eszközökkel, a műsorok telt házzal futnak, sokan karácsonyi ajándéknak is cirkuszi belépőt vesznek a gyermekeiknek.