Még a napot is jobban bírjuk, ha szép színes zöldségeket fogyasztunk

Például dinnyét, paradicsomot és répát.

A színes zöldségek és gyümölcsök segítik megvédeni a bőrt a napozás káros hatásaitól – mondta Bálint Márta, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának tanszékvezetője az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában.

Bálint Márta ismertetése szerint minél színesebb egy gyümölcs, annál több benne az antioxidáns anyag. Mivel a zöldségek, gyümölcsök „nem tudnak elszaladni a nap elől”, ezért önmagukat is védeniük kell a napsugarak káros hatásától. A gyümölcs színe egyfajta védelem a gyümölcsnek és a gyümölcsöt elfogyasztó embernek is. Többek között a dinnyében, a paradicsomban, a sárgarépában lévő béta-karotin a bőr regenerálódását is segíti – tette hozzá.

A tanszékvezető beszélt arról, hogy miközben jó új gyakorlat, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt iszunk pürésített vagy ivólé formában, az is fontos, hogy ne csak így fogyasszuk, mert folyadékként a gyümölcsök sokkal gyorsabban megemelik a vércukorszintet.

Bálint Márta kitért arra is, érdemes minél frissebb, minél kevesebbet utaztatott zöldséget, gyümölcsöt enni, a tárolás során ugyanis veszítenek vitamintartalmukból.

És persze ha nyár, akkor a naptejről soha nem feledkezhetünk meg – akkor sem, ha felhős az idő, és akkor sem, ha csak a városba megyünk.

