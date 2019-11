Az egerszegi fotóklub tagjai elhunyt társuk emlékének ajánlották az idei tárlatot

Nemrég elhunyt alkotótársuk, Bartal Balázs fotóművész emlékének ajánlották idei, az elmúlt időszak anyagát felölelő kiállításukat a Zalaegerszegi Fotóklub tagjai.

A 12 fotós félszáz munkáját a Hevesi-színház nézőtéri előcsarnoka fogadta be, s tárja az érdeklődők elé november 30-ig. A 2011-ben újjászervezett klub tagjai a kiállításmegnyitóra való örömteli készülődés közepette kapták a lesújtó hírt társuk elvesztéséről.

– Balázs jó hat éve csatlakozott a klubhoz, a közösségünk szakmai motorja volt, akárcsak egy művészeti vezető – idézi fel alakját Zsirai Károly klub­elnök. – Olyan ember volt, aki ha belefogott valamibe, abból a maximumot akarta kihozni. Végiggondolta, megtervezte, előkészítette a fotózást, s precízen kivitelezte. Ha elsőre nem lett tökéletes a kép, addig próbálkozott, míg meg nem ütötte a saját mércéjét. Ebben a szellemben segített bennünket is, bátran fordulhattunk hozzá, ő volt a szakmai iránytűnk. Soha nem adott fel semmit, ezért is döbbentett meg bennünket annyira, hogy legyőzte a kór. Most itt állunk nélküle, és nincs B tervünk… Különösen fájdalmas, hogy már nem tudta személyesen átvenni a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség elismerését, vagyis az E-FIAP-diplomát, amit október 19-én nyújtott át a címet kiérdemlőknek a Mafosz elnöke. Én vettem át Balázs nevében, de megmutatni már nem volt alkalmam neki…

Zsirai Károly saját jogon is meghívottja volt az ünnepségnek, hiszen A-FIAP-diplomát kapott. A Nemzetközi Fotó­művészeti Szövetség (FIAP) különböző szintű diplomákkal ismeri el a külföldi kiállításokon való nívós és változatos szereplést. Már az is nagy elismerés, ha valaki megkapja az A-FIAP-diplomát (A mint artist, azaz művész), az E-FIAP- (excellence, azaz kiválóság, tökéletesség) diploma pedig még fényesebb babér.

A diplomát és az elhunyt fotós portréját külön szegletben helyezték el, Bartal Balázs négy szép női portréja mellett.

A Fényfogók című tárlat anyagában több attraktív természetfotóval, néhány konstruktivista formai játékkal és szép makrofelvétellel is találkozhatunk. Köztük dr. Literáti-­Nagy Ferenc képeivel, aki nemcsak a befagyott Bajkál-tó fantasztikus jégformái közt, de Észak-Spanyolország tengerpartján is jó szemmel választott témát, valamint Szabó Zsuzsa változatos kollekciójával, amelyben a humor és a természet keresetlen, hétköznapi bája egyaránt megvillan. Újdonság, hogy feltüntetik a képek készültének időpontját, ami arra sarkallja a fotósokat, hogy valóban friss alkotásokkal szerepeljenek. Emellett rövid kis leírások is társulnak a látványhoz, amelyek a fotó megszületésének körülményeibe avatják be a nézőt.

– Klubunkban Bartal Balázs és Horváth Gábor Zsiri jeleskedett elsősorban a modern portréfotózás műfajában, s a többiekkel is igyekeztek megosztani tapasztalataikat – folytatja az elnök. – A portréfotózás külön világ, ahol a legfontosabb a világítás. Aki nem tudja, hogy „hol lakik a fény”, az nem lesz sikeres az emberábrázolásban.

A kollekciót két kiemelt felvétel nyitja, Ekler László Tiszavirág, valamint Zsirai Károly Gladiátorok című képe ugyanis bekerült a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (Mafosz) idei kiállítására. Nem könnyű bejutni a Printszalon, illetve a Diaszalon kollekciójába, hiszen az ország fotóklubjai által küldött több ezer felvételből válogatnak be 70-et a tárlatra. Zsirai Károly felvételének címe A lét a tét is lehetne, hiszen falatnyi táplálékért küzdő egerészölyveket ábrázol. A kép mínusz 10 fokban készült, a miklósfai halastavaknál.

Az elnök hozzáteszi még, klubjuk nyitott, minden fotózni szerető hobbitársat várnak a csapatba.