Hawaii őrületnek hódolnak a balatonozók

A SUP – azaz a stand up paddling, vagyis a deszkán állva evezés – már a magyar tengert is meghódította. Egyre több SUP-os tűnik fel a Balaton vizén, a strandolók csodálkozva nézik a felfújt deszkán egyensúlyozó sportolókat.

Azt mondják, a polinéz halászok eveztek állva a kenuikban, de ami biztos, hogy a hawaii szörfoktatók használják a deszkákat állva evezésre is. Így könnyebben elsajátítják a tanulók az egyensúlyozás, manőverezés fortélyait. A SUP ma már vonzó alternatíva kite–osoknak és szörfösöknek is, szélcsendben ideális sportolási lehetőség nemcsak az extrém sportok kedvelőinek, hanem az átlagembereknek is. A deszkán állva evezés viszonylag könnyen elsajátítható, egyensúlyérzék és némi bátorság kell ahhoz, hogy deszkán állva hosszú evezővel hajtsuk magunkat a Balaton vizén. Ha egyszer a Balatonról SUP-deszkán állva nézzük meg a naplementét, biztosan rabjai leszünk az állva evezésnek. Szélcsendes időben relaxációs gyakorlatként is felfoghatjuk a supolást, a víz közelsége, az evezők hangja lenyugtatja a fáradt elmét. Nagyobb hullámok esetén már jobban kell figyelni, hogy ne boruljunk a vízbe. Az evezés során minden izmunkat megdolgoztatjuk, a lábak az egyensúlyozásban, a felsőtest az evezésben kap terhelést. Másodfokú viharjelzés esetén viszont nem használhatjuk a SUP-deszkát a Balatonon. Kezdetben célszerű a kölcsönzők deszkáit kipróbálni, de ha megkedveljük ezt a sportot, érdemes saját SUP-ot beszerezni. Július 14-én a Balaton-átevezésen is több SUP-csapat indul.