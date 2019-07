Elárasztott barlangból mentettek ki két férfit Németországban

A barlangi vezető és ügyfele nagyjából 650 méterre hatolt be a baden-württembergi Falkenstein-barlangba, mielőtt az azon keresztülfolyó Elsach vize hirtelen megemelkedett, csapdába ejtve őket.

A mentőcsapatot vezető Michael Hottinger szerint négy búvárnak már vasárnap sikerült elérnie a két férfit.

A férfiakat külön-külön hozták ki hétfőn a búvárok a barlangból. Mindkét férfi jól van, egyiküket azonban elővigyázatosságból kórházba szállították kivizsgálásra.

Hottinger és más szakértők szerint a két férfi meggondolatlanul járt el, amikor bement a barlangba.

via @PerilofAfrica Germany: Rescuers free two men trapped in flooded cave: Two men exploring Germany's Falkenstein cave were trapped after heavy rains caused the cave to flood, blocking their exit. Divers have now extracted them. https://t.co/rakB4iFegO pic.twitter.com/mb6mjHPLOD

— MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) July 29, 2019