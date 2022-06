A cukkini lehet hosszúkás, kerek, sárga vagy zöld, az egyes változatok íze nem igazán megkülönböztethető. Héja és apró magjai is fogyaszthatók. Gazdag ásványi anyagokban, kálium, magnézium, vas, továbbá B1-, K- és C-vitamin, folsav is található benne.Mivel 10 dkg energiatartalma csupán 30 kcal, diétázók is bátran beiktathatják az étrendjükbe.A 30 dkg alattiakat könnyebb feldolgozni, és finomabbak is, kemény húsú példányt érdemes választani - írja a Vidék íze.

TÁROLÁS

Lazán papírba csavarva akár 5 napig is tárolhatod a hűtő zöldségesrekeszében. Ha nejlonzacskóba teszed, ne kösd össze a száját, mert könnyen befülledhet.

FELHASZNÁLÁS

Csak a szártövét és a csúcsát kell levágni, meghámozni felesleges. Ha tölteni szeretnéd, a hosszában félbevágott zöldség húsát kanállal kapargasd ki, vágd egészen apróra, és keverd a töltelékhez.

Forrás: Shutterstock

ÍZESÍTÉS

Mivel önmagában semleges ízű, igényli a fűszerezést. Jól illenek hozzá a mediterrán konyha friss fűszerei: a rozmaring, a kakukkfű, az oregánó, a bazsalikom. Fő ízesítője azonban a fokhagyma.

+1 TIPP

Készíts cukkinicsipszet! A vékony szeletekre vágott, besózott zöldséget 5 percig hagyd állni, majd papírtörlővel szárítsd le. Kend meg olívaolajjal, és tepsibe téve 10-12 perc alatt süsd ropogósra 200 fokon.

Fotók: illusztráció