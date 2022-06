Egy kis gyöngyszemre leltünk Freddie-től, amiről valahogy elfeledkeztünk

- mondta a 72 éves Roger Taylor egy rádióműsorban. A Queen-alapító szerint az 1980-as években, a Miracle-album idején született dal csodálatos, megtalálása pedig valódi felfedezésnek számít. A dobos "szenvedélyesként" jellemezte a Face It Alone című kompozíciót.

Brian May hozzátette, a dal valahogy elveszett a szemük elől, bár korábban még terveztek vele dolgozni.

Megnéztük sokszor, de azt mondtuk: "nem, ezt már tényleg nem lehet megmenteni".

Felidézte, hogy végül egy kiváló hangmérnökcsapattal sikerült a dalt újra felvenni. May szerint a munka olyan volt, mintha kis darabkákat öltöttek volna össze, a kész alkotást azonban csodálatosnak nevezte, amely megérinti az embert.

May és Taylor szombaton együtt játszott Adam Lambert énekessel II. Erzsébet királynő platinajubileuma, vagyis trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából. Lambert már régóta énekli a Queen-dalokat az 1991-ben, az AIDS szövődményeiben elhunyt Freddie Mercury-t helyettesítve, jelenleg is európai turnén vannak. A királynő tiszteletére a két legnagyobb slágerüket, a We Will Rock You és a Don't Stop Me Now-t adták elő.

Borítókép: A brit gitáros, Brian May fellép a Buckingham-palotában 2022. június 4-én, II. Erzsébet királynő platina jubileumi ünnepségén