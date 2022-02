A hercegnő Jill Tomlinson A bagoly, aki félt a sötétben című klasszikus meséjét választotta. A történet főhőse Hupp, a kicsi bagoly, akinek a többiek segítenek, hogy erősödjön az önbizalma és legyőzhesse félelmeit.

Katalin meséjét február 13-án este adja a csatorna, ő lesz a királyi család első tagja, aki CBeebies-mesét olvas fel – írta a BBC hírportálja.

A gyerekek mentális egészségének hete február 7. és 14. között folyik. A hercegnő azért választotta ezt a könyvet, mert a történet jól illik az idei hét témájához. A gyermekek mentális egészségének hetében idén arra ösztönzik a kicsiket és a nagyokat, hogy gondolják át, hogyan fejlődtek érzelmileg, és ismerjék fel, hogy segíthetik őket a kihívások és kudarcok felnőni és alkalmazkodni.

Több híresség is olvasott már esti mesét a csatornán, köztük Tom Hardy amerikai filmsztár, aki 2016-ban szerepelt, vagy Reese Witherspoon, aki nemrég csatlakozott a mesemondókhoz. A gyerekek láthatták már Chris Evanst, Tom Hiddlestont, Orlando Bloomot és Eddie Redmayne-t. Zenészek is feltűntek már a mesélők között: Dolly Parton, Elton John, Dave Grohl és Ed Sheeran is olvasott a kicsiknek.

Tim Peake űrhajós egyenesen az űrből jelentkezett be.

Borítókép: Katalin cambridge-i hercegnő az A bagoly, aki félt a sötétben című mese felvétele előtt 2022. február 2-án (AFP/Kensington Palace)