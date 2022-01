A Decanter Magazin felkérte a világ legismertebb borszakértőit, hogy ők jelöljenek borokat, amelyek lenyűgözték őket.

Bárdos Sarolta Hársát Caroline Gilby Master of Wine jelölte.

A brit szakember szakterülete a kelet-európai térség, így Magyarországra is gyakran látogat el. 2018-ban ő lett a Borászok Barátja.

Egyetemistaként Bárdos Sarolta már tudatosan kóstolta a borokat, és nagy hatással voltak rá az akkori pincelátogatások és a borászokkal való találkozások. Az egyetem elvégzése után hazatért Tokajba, és rögtön munkát kapott.

Négy éven át a Degenfeld főborásza volt, majd újabb négy évet az akkor indult Béres Szőlőbirtokon töltött.

Közben már telepítették a saját szőlőiket, s ahogy azok lassan termőre fordultak, saját borászatot indított. Erről a Kossuth Rádióban, az Arcvonások műsorban beszélt a tokaji borásznő.

A Decanter magazin Wines of the Year 2021 listájára 92 ponttal került fel még az egri St. Andrea 2019-es Superior Bikavére. Az egri pincészet sikeréről legutóbb akkor olvashattunk, amikor fél éve a Decanter World Wine Awardson a St. Andrea Nagy-Eged dűlő Grand Superior 2017-es Egri Bikavér bor 97 pontot elérve, Best in show díjat nyert és ezáltal bekerült a világ 50 legjobb bora közé.

