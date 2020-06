Holnaptól nincs többé számlatömb

Július 1-től minden, belföldi adóalanyok közötti ügyletről készített számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére.

A jogszabályváltozás mindenkire vonatkozik, ezúttal nem kivétel a katás vállalkozói lét, az alanyi adómentesség vagy a számla kis végösszege sem.

Ez azt jelenti, hogy szerdától az eddigi 100 ezer forint áfát tartalmazó számlák helyett minden számlát továbbítani kell a Nemezti Adó és Vámhivatal (NAV) felé, amelyet belföldi adóalany (vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy adószámos magánszemélyek) felé állítottak ki. A következő lépés, hogy 2021. január 1-től az összes ügyletről adatot kell szolgáltatni, vagyis azokról a számlákról is, amelyeket magánszemélyeknek állítottak ki.

A NAV azt követeli, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett adózók a megadott határidőig regisztráljanak az online rendszerükbe, és amennyiben valaki számlázó rendszert használ, a bejelentési kötelezettség azonnali, a számlakiállítás pillanatában, emberi beavatkozás nélkül teljesül.

Kézi számlatömbbe kiállított számlák esetében a NAV online felületén kell a számlák részletes adatait rögzíteni, a következő megkötésekkel: legalább 500 ezer forint áfatartalmú számlát 1 napon belül, annál kisebb áfatartalmú számlát állít ki, 4 napon belül be kell küldeni. Minden adatot pontosan meg kell adni, ellenkező esetben az adatszolgáltatás sikertelen. NAV összekötéssel rendelkező számlázó programból kiállított számla esetén a számlázás pillanatában a rendszer automatikusan küldi be az adatokat a NAV-nak, a sikerességről pedig visszajelzés is érkezik. Aki ezt elmulasztja, büntethető, de azért megjegyeznénk, hogy

az indulásnál lesz háromhónapos moratórium, ami a regisztrációra nem vonatkozik.

A NAV Online Számlázó programja regisztrációhoz kötött, de ügyfélkapus hozzáférés után azonnal elérhető és automatikusan teljesíti az adatszolgáltatást, így a számla kiállítása után egyéb adminisztrációs teendő nincs. A hazai piacon egyébként három NAV által elfogadott online számlázási cég szerepel, a Számlázz.hu, a Billzone.eu és a Billingo.hu.

Sárospataki Albert, a Billingo online számlázó ügyvezetője kifejtette, gyakori érv a kézi számlatömb mellett, hogy mindig kéznél van, de a digitalizáció elkerülhetetlen, valamint vállalkozásfejlesztésnek is felfogható a változás.