Amit az Aliexpressről vásárlóknak tudni érdemes

Más ez a piactér. Mire kell vigyázni és miben bízhatunk, ha innen rendelünk?

Az Aliexpress nem webshop, hanem egy piactér: annak előnyeivel és hátrányaival. Az oldal sajátosságait a RendeljKínait tesztportál segítségével összegeztük.

Nincs PayPal, most mi lesz?

Sokszor olvashatunk – nem éppen alaptalanul – arról, hogy lehetőség szerint csakis PayPallal fizessünk a weben, mert az nyújt garanciát arra, hogy nem teljesítés esetén eséllyel kérjünk kártérítést az üzlettől.

Az Aliexpress azonban az egyik olyan oldal, amelyik nem támogatja a PayPal fizetési lehetőséget.

Kínálnak azonban helyette egy nagyon hasonló szolgáltatást, amit itt Alipay-nek hívnak, és a lényegében ugyanazt vállalja, mint a PayPal: egyfajta vitaelbíráló testületként működik, és nézeteltérés esetén segít eldönteni, hogy a felek közül kinek van igaza.

A fizetéshez hozzá kell kötnünk a bankkártyánkat az AliPay fiókunkhoz, vásárláskor arról vonják le a pénzt. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem kell minden tranzakciónál beírnunk a kártyaadatokat. Természetesen online vásárlásra virtuális bankkártyát (webkártyát) is hozzáköthetünk, így még biztonságosabbá tehető a rendszer.

A szolgáltatásuk beépül a vételi-eladási folyamatba, így vitás esetekben ők is képesek visszautalni a kifizetett összegeket. Ez nagyjából ezt jelenti, hogy az átutalt összeg az Alipay-hez kerül és akkor történik csak meg a végleges kifizetés az eladónak, amikor a teljes folyamat rendben lezajlott.

Egyébként 2018 második negyedéve óta ez a világ legnagyobb mobil platform fizetési megoldásszállító cége durván 870 millió felhasználóval, megelőzve a Paypalt.

Van az Aliexpressnek EU raktára?

Mint az előbbiekben írtuk, az Aliexpress nem hagyományos kínai webshop, hanem piactér – hasonlóan az Ebay-hez –, ezért eléggé összetett a válasz. Vannak olyan eladók, amelyek rendelkeznek EU raktárakkal, és szállítanak is Magyarországra: a probléma inkább az, hogy ezeket külön nem lehet listázni az Aliexpress rendszerében.

Sok cég több EU-s raktárat használ, legjellemzőbbek a lengyel, spanyol, olasz, német warehouse-zal rendelkező eladók. Értelemszerűen innen nemcsak többletköltség mentesen lehet rendelni, hanem sokkal gyorsabban is megérkeznek a termékek.

Néhány példa:

Xiaomi telefonok: Mi Global Store (spanyol raktár)

drónok: DJI Seasky Store (angol raktár)

elektromos járművek: High quality Hooverboard Factory Store (sok EU raktár)

szerszámok, gépek: DEKO offical store (spanyol, cseh raktár)

robotporszívók: iLife offical store (Xiaomi, spanyol raktár)

Létezik vám és áfamentes szállítás az Aliexpressen?

A válasz leegyszerűsítve igen, de sajnálatos módon ezt sem tudjuk listázni az Aliexpress keresőjével, ráadásul nem minden eladó kínál ilyen lehetőséget.

Szerencsére azért szép számmal akad olyan bolt, ahol elérhető a szolgáltatás, ahol viszont nem, ott érdemes a 37 euró alatt maradni.

Sajnos sokszor azok az eladók, amelyek biztosítanak vám- és áfamentes szállítást, magára a termék képére írják rá hogy VAT/TAX Free, így igényel némi utánajárást a megfelelő szállítási módok felderítése, cserébe a keresőben egyből láthatjuk, ha szemfülesek vagyunk.

Előnyök, amiket csak az Aliexpress nyújt

– minden boltnak saját értékelési rendszere van, és mivel egymással versenyeznek, elemi érdekük, hogy minél több pozitív visszajelzésük legyen, különben a vásárlók a konkurenciát választják. Éppen ezért az Aliexpress értékelések sokkal megbízhatóbbak a konkurens oldalaknál, érdemes 97% vagy annál jobb értékeléssel rendelkező oldalakat preferálni.

– a legtöbb esetben a szállítás ingyenes, akár nagy értékű eszközökre is. Ráadásul sokszor ez a prémium, vám- és áfamentes szállításokra is igaz.

– rengeteg, máshol is megtalálható hivatalos bolt – amit official store név alatt kell keresni – létezik Aliexpressen, melyek sokszor nyomott áron dolgoznak, például a Blitzwolf vagy a Baseus is ilyen.

– a termékkínálat szélesebb, mint bárhol máshol, olyan hiánypótló holmikat is lehet kapni, mint például fényképezőgép objektívek, horgász felszerelések vagy speciális szerszámok, amiket más kínai webshopok nem nagyon forgalmaznak

– van saját appjuk, ahol szinte mindig van valamilyen általános kupon, jellemzően összeghatártól függően. Mivel az eladók biztosítják a kedvezményeket is, így érdemes több boltot felkeresni.

Borítókép: Shutterstock