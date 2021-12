A redmondi óriáscég a Windows 11 fejlesztésekor a játékosok igényeit is figyelembe vette, így számukra is tartogat izgalmas funkciókat a rendszer. A világ egyik legnagyobb független memóriagyártója, a Kingston Technology összefoglalta, hogy a gamerek miként tudják maximálisan kiaknázni a Windows 11 képességeit.

DirectStorage

A DirectStorage olyan frissítés, amely újraírja a játékszabályokat. Segítségével az NVMe SSD-k közvetlenül továbbíthatják a játék adatait a grafikus kártyára, megkerülve a CPU szűk keresztmetszeteit és villámgyors sebességet nyújtva a rendereléshez – hosszú betöltési idők nélkül. Így nem kell többé hosszasan bajlódnunk a képernyő betöltésével és gyorsabbá, zökkenőmentesebbé válik a játék.

Olyan nagy érdeklődést váltott ki a frissítés a piacon, hogy a Microsoft nemrég megerősítette: a DirectStorage a Windows 10-hez is elérhető lesz.

Tehát, ha valaki úgy dönt, hogy nem vált Windows 11-re, akkor is élvezheti a DirectStorage előnyeit. Fontos tudni, hogy a technológia csak NVMe SSD-kkel működik és bár kompatibilis PCIe 3.0 SSD-kkel is, a PCIe 4.0 SSD-k – például a Kingston FURY Renegade – biztosítják a legjobb élményt és hozzák ki a maximumot a következő generációs SSD-sebességből.

Ezért akár maradunk a Windows 10-nél, akár váltunk az új operációs rendszerre, most érdemes frissítenünk NVMe SSD-re a DirectStorage előnyeinek kihasználásához. Memóriabővítéssel, illetve az eszköz tárhelysebességének és kapacitásának növelésével együtt ezek a fejlesztések javítják a teljesítményt és az általános játékélményt.

Auto HDR

A Windows 11 az Auto HDR technológiának köszönhetően kiváló grafikai minőséget és ezáltal a legjobb vizuális játékélményt biztosítja a gamereknek. Az Auto HDR felhasználói beavatkozás nélkül, automatikusan tökéletesíti a játéktartalom vizuális jellemzőit.

Az operációs rendszer magától észleli a HDR-rel támogatott monitort, és a dinamikus színtartomány fejlesztéseivel javítja a DirectX 11-re vagy későbbi verzióra épülő játékok színhatását.

„Gaming” lap

A Windows 11 beállítási alkalmazásában külön „Gaming” lap található, ahol „játékmódra” lehet váltani. Ilyenkor a rendszer automatikusan csökkenti a háttérben az alkalmazáshasználatot, hogy CPU-teljesítményt szabadítson fel a játékhoz.

Xbox Game Pass

A Windows 11-gyel az Xbox Appnak köszönhetően rengeteg játék közül választhatunk, az Xbox Game Pass-tagok pedig több mint 100 színvonalas játékot tartalmazó könyvtárhoz férnek hozzá.

Mi a helyzet a kompatibilitással?

• CPU:

A Windows 11 bevezetési nyilatkozata szerint a rendszer futtatásához legalább 1 GHz-es, két- vagy többmagos kompatibilis 64 bites processzorra, vagy SoC-ra (System on Chip) van szükség. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a következő asztali és laptop CPU-k kompatibilisek az új operációs rendszerrel (2021. júniusi állapot szerint):

• 8. generációs Intel Core (Coffee Lake, Whiskey Lake) és újabb processzorok

• AMD Zen+ (Ryzen 2000, Threadripper 2000, Ryzen 3000G APU) és újabb processzorok

A lista nem végleges, és korábbi processzorok is kompatibilisek lehetnek a Windows 11-gyel – ugyanakkor a rendszer(ek) más komponenseinek életkora is meghatározó lehet. Feltétlenül érdemes ellenőrizni az adatokat a Windows 11 kompatibilitási webhelyén2. Szintén célszerű figyelembe venni a DRAM-követelményeket és azt, hogy a memória együttműködjön a CPU-val – most és a jövőben is.

• DRAM:

A RAM/DRAM esetében a Windows 11 telepítésének minimum követelménye legalább 4 GB-os memóriamodul megléte, ám a zökkenőmentes és kifogástalan felhasználói élmény érdekében tanácsos a minimálisan szükségesnél nagyobb memóriát használni. Bár az operációs rendszer frissítésnek nem előfeltétele a legújabb DDR-szabvány, a DDR5 számos előnyt kínál teljesítmény és adatintegritás terén a DDR4-hez képest.

A nagyobb memóriasebesség (sávszélesség) bizonyos játékoknál a képváltási sebesség növelésével javítja a felhasználói élményt. A teljesítményjavulás mindig az adott játéktól függ, hiszen bizonyos játékok nagyobb mértékben függenek a CPU-teljesítménytől, mint a GPU-tól, és ilyen esetben a gyorsabb memória előnyös lehet a felhasználói élmény szempontjából.

• TPM 2.0:

A Trusted Platform Module (TPM) talán kevéssé volt ismert az új operációs rendszer bejelentése előtt, ám ez a Windows 11 használatának kötelező előfeltétele. A TPM maga is egy olyan kriptoprocesszor, amely hardverszinten védi a számítógépet, integrált titkosítási kulccsal előzve meg a támadásokat. A TPM más rendszerekkel és PC-n belüli alkalmazásokkal is együttműködik. Mivel hardveralapú, biztonságosabb, mint a kizárólag szoftveres titkosítás.

Ez azt jelenti, hogy a TPM 2.0 nélkül nem lehet Windows 11-re frissíteni, vagyis az új operációs rendszer bevezetéséhez (asztali gépnél) előzőleg meg kell vásárolni és telepíteni kell a TPM 2.0 modult.

Ha szeretnénk megtudni, hogy az eszközeinken van-e TPM 2.0 modul, keressünk rá a „Windows Security” kifejezésre a Start menüben és válasszuk ki a „Device Security”, majd a „Security processor details” lehetőséget. Ellenőrizzük, hogy a „Specification Version” sorban a 2.0 változat szerepel-e, mert a korábbiak nem kompatibilisek.

Borítóképünk illusztráció