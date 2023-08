A nők is csúcsot futottak

Több mint 40 éves rekordot megdöntve futamában az ötödik, összesítésben pedig a 11. lett a magyar női 4x400 méteres váltó a budapesti atlétikai világbajnokságon szombaton.

A hazai négyes a második futamban a kettes pályáról indult, a két futamból az első három helyezettek mellett a további két legjobb időt elérő csapat folytathatta a fináléban.

A váltó első embere, Nádházy Evelin egyik vetélytársát sem tudta megelőzni, és a hajrára el is fáradt, így utolsóként váltotta Kéri Biankát.

A veszprémi atléta már negyedszer állt rajthoz a vb-n: a 4x400-as vegyes váltóval országos csúcsot futva 11. lett, 800 méteren pedig bejutott az elődöntőbe.

Rapai Fanni, Molnár Janka, Kéri Bianka és Nádházy Evelin (b-j) a női 4x400 méteres váltófutás előfutamában

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Kéri ledolgozta hátrányát és csaknem egyszerre váltott az előtte futó svájciakkal, 48.40 másodperccel a második leggyorsabb volt a mezőnyben a második emberek között.

Tőle a 400 méter előfutamában egyéni csúcsot elért Rapai Fanni vette át a váltóbotot, aki fantasztikusan teljesített, két ellenfelét is megelőzte.

Következett Molnár Janka, aki szintén tagja volt a vegyes váltónak, emellett 400 méter gáton is indult. Ő is hatalmas lendülettel futott, nemcsak növelte előnyét, hanem 3:27.79 perces országos csúccsal az ötödik helyre hozta be a csapatot

A magyar váltó 43 éves rekordot döntött meg, 1980 óta az Orosz Irén, Forgács Judit, Tóth Éva, Pál Ilona négyes tartotta az országos csúcsot 3:27.86 perccel.

