Csak kismértékű javulást hozott az utakon 2019...

Közlekedésbiztonsági szakemberek véleménye szerint a kemény tél jótékonyan hat a baleseti statisztikára.

Nos, ezt a véleményt sajnos alátámasztják az idei adatok. Csak az elmúlt héten tíz halálos baleset történt az országban, és ezek összesen 13 halálos áldozatot követeltek. Ez romló tendenciát jelez, mert a megelőző héten nyolc halálos balesetben kilencen vesztették az életüket, ami pedig duplája volt az ötödik héten bekövetkezett baleseteknek.

Jutott tragédiából megyénkre is, hiszen február 13-án délelőtt Nagykanizsán, de lakott területen kívüli vasúti átjáróban egy 41 éves férfi pickup gépkocsival próbált átkelni a tilos jelzés ellenére. Az átjáróban az érkező vonattal ütközött, a balesetben az autó sofőrje a helyszínen meghalt. Szintén vasúti átjáróban történt tragédia Kecskeméten, mikor február 16-án délelőtt egy 63 éves nő Suzuki Swift személygépkocsival a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróba hajtott.

A nagy sebességgel közeledő vonat széttépte az autót. A balesetben a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasai, két unokája, egy 8 éves és egy 11 éves lány a helyszínen életüket vesztették.

Eddig alig telt el nyolc hét az évből, s talán a folytatás jobb lesz, hiszen az elmúlt esztendő is árnyalatnyi javulást mutatott a megelőző évhez képest. Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság által közzétett előzetes adatok alapján tavaly kevesebb baleset, halálos áldozat és súlyos sérült volt az utakon, az ittasan okozott balesetek száma is csökkent, ám a gyermek áldozatok száma nőtt. Tavaly 16 572 személyi sérüléssel járó közúti baleset következett be hazánkban, ami 2,2 százalékos csökkenést jelent a 2018. évi 16 951 balesethez képest. Tavaly 14 megyében csökkent a balesetek száma, míg 5 megyében és a fővárosban a balesetek száma különböző mértékű növekedést mutat. Nyugat-Dunántúlon például 1746 baleset következett be (2018-ban: 1709), és 89 halálos áldozatot követelt, (2018-ban 72). A 100 ezer lakosra jutó halálos áldozatok száma 9,026, s ez kimagaslóan több az országos átlaghoz képest, ami 6,08. A baleseteket súlyosságuk szerint csoportosítva mindhárom kategóriában kedvezőek a változások. A halálos kimenetelű balesetek számában 7,9 százalékos (567 helyett 522 baleset), a súlyos sérüléses balesetek terén 3,5 százalékos (4726 az egy évvel korábbi 4896 helyett), míg a könnyű sérüléses baleseteknél 1,4 százalékos (11 488-ról 11 324-re) csökkenés történt. Közúti balesetekben kevesebben haltak meg, a 2018. évi 633 fővel szemben 2019-ben 595-en vesztették életüket közútjainkon, ami 6 százalékos csökkenésnek felel meg. Az ittasan okozott balesetek számában folytatódott az évtizedes kedvező trend. Tavaly 1377 személyi sérüléssel járó közúti balesetet okoztak ittas állapotban a közútjainkon a 2018. évi 1442-vel szemben (a csökkenés mértéke 4,5 százalék). Az ittasan okozott baleseteknek az összes személysérüléses baleseten belüli aránya tovább csökkent, jelenleg 8,3 százalék (2018-ban 8,5 százalék volt).

Az ittasan okozott balesetek aránya megyénként jelentős különbségeket mutat. Országos átlag feletti arány tapasztalható Bács-Kiskun megyében (13,1 százalék) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (12,7 százalék), míg a legalacsonyabb arány a fővárosban figyelhető meg, ahol átlagosan számítva 100-ból kevesebb, mint öt személysérüléses balesetet okoz ittas járművezető (4,6 százalék). A közúti balesetben meghalt gyermekek száma sajnálatos módon kedvezőtlenül alakult, hiszen az előzetes adatok szerint 13, a 14. életévét még be nem töltött fiatal halt meg tavaly az útjainkon (2018-ban 6 gyermek halálát követelte a közúti közlekedés).