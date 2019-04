A közfoglalkoztatottak hasznos munkát végeznek Petriventén

A közösség számára fontos projektek valósultak meg az elmúlt időszakban és realizálódnak a jövőben a Start Mezőgazdasági Mintaprogram keretében.

Mint azt dr. Korcsmáros Krisztián, a dél-zalai település polgármestere elmondta: sikerrel pályáztak a Start Mezőgazdasági Mintaprogramra a 2019–2020-as időszakra vonatkozóan.

– Már évek óta eredményesen valósítjuk meg a program keretében a különböző projekteket, talán ennek is köszönhető, hogy további elképzeléseinkhez megint csak nyertünk központi támogatást – bocsátotta előre dr. Korcsmáros Krisztián. – Ennek különösen örülünk, annál is inkább, mert országos szinten és a régiónkban egyaránt csökkenő támogatási intenzitással kell számolniuk az önkormányzatoknak. Településünk esetében azonban úgy érzékelem, hogy a Belügyminisztérium támogatja azt az értékteremtő tevékenységet, amit önkormányzatunk végez. Ennek fő pillérét most már évek óta a tojótyúkok tartása és a tojásértékesítés biztosítja, a projekt a közfoglalkoztatottak mindennapos (hiszen az állatok hétvégi jelenlétet is kívánnak) munkája révén nagyon magas hozzáadott értékkel valósul meg. Ennek köszönhető, hogy településünk évről évre fejlődik. Az idei évben összesen közel 6,5 millió forint beruházási keretet biztosított számunkra a szaktárca, s mindkét projektelemünket támogatta.

A polgármester elárulta: az egyik elem keretében új tojótyúkokkal válthatják le a régi, kiöregedett állományt és az állam támogatásának köszönhetően biztosított az állatok több havi takarmányszükséglete, valamint az állatorvosi beavatkozások fedezete is.

– Kétszázötven darabos az állomány, amelynek cseréje május végén lesz esedékes bábolnai tyúkokkal – magyarázta dr. Korcsmáros Krisztián. – Ezenkívül a tojóknak most otthont adó egykori óvodaépületet is tovább fejleszthetjük, ezúttal az ingatlan tatarozása, szellőztető ventilátorok vásárlása és beépítése lesz napirenden.

A másik, másfél millió forintos projektelem során a község közterületeinek fejlesztése valósul meg, s az elmúlt napokban fejeződött be a kultúrház előtti támfal terméskővel való burkolása, továbbá a templomkerítés is megújult. A közterület további fejlesztését is ez a csapat végzi majd el.

– Tizenhárom fő közfoglalkoztatására kaptunk keretet, ezt maradéktalanul fel is tudtuk tölteni – tette hozzá a polgármester. – Ez hatalmas segítség ezeknek az embereknek, akik itt, helyben élnek, s az elsődleges munkaerőpiacon csak jelentős ráfordítással tudnának elhelyezkedni. S természetesen, az önkormányzat számára is, hiszen a közfoglalkoztatottaink a tojótyúktartás során valóban áldozatos munkát végeznek, amiért köszönet illeti őket. A tojás iránt egyébként nagyon nagy a kereslet, az elmúlt években már kiépítettük az értékesítési csatornáinkat, s húsvét előtt Petrivente lakói is kedvezményes áron vásárolhattak belőle.