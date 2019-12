„Jézus ott van mindannyiunk szívében” – Jó reggelt, Zala megye!

A karácsony, a húsvét, az államalapítás ünnepe mindig fontos helyet foglal el az életemben.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

A legfontosabb persze a karácsony – én kisgyermekként sokáig hittem abban, hogy az ajándékokat, a szirénázó rendőrautót és a pihe-puha pulóvert a Jézuska hozza. Meg hogy az éjszaka leple alatt komplett, feldíszített karácsonyfát is állít a szoba közepére. Azért a kétkedés is már egészen korán munkált bennem, sehogy nem tudtam megérteni, hogy ha nincs kulcsa az ajtókhoz és az ablakot sem hagyják nyitva neki, akkor hol vonszolja be a fát és a csomagokat? Választ soha nem kaptam a kérdéseimre. Ma már úgy érzem, tudom a választ. Amikor valakit megajándékozunk akármivel – de főleg a szeretetünkkel, a társaságunkkal – valójában Jézus ajándékoz. Mert Jézus ott van mindannyiunk szívében – ha hagyjuk.