Attól kevésbé kell tartanunk, hogy fizikai bántalmazást szenved el a gyerek az iskolában, bár elrettentő példák erre is akadnak. Sőt a tengerentúlon már az iskolai lövöldözések is olyan gyakoriak, hogy kis túlzással minden hónapra jut egy tömegmészárlás. Amitől idehaza sokkal jobban kell tartani, az a lelki bántalmazás és a kirekesztés. A verbális durvaság, a másik nyilvános megszégyenítése ugyanis olyan sebeket tud okozni, melyek gyakran évek múltán sem gyógyulnak. Talán ezért is tartotta fontosnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ, hogy videópályázatot hirdessen az általános és középiskolás korosztály számára.