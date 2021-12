Többféleképpen kapcsolódnak a szárnyasok az ünnephez: novemberben már le lehetett vágni a tömött ludakat, hogy aztán Márton napján, a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnapon el is fogyasszák. Másrészt egykor Szent Mártont a hangoskodó ludak árulták el, mikor egy ólban próbált elrejtőzni a püspökké választása elől. Visszatérve a lakomára, a hétvégén libaleves, libasült párolt káposztával és zsemle- és burgonyagombóccal is került az asztalra, mert a rigmus szerint: „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”. Bízzunk benne, hogy a mondás pár napos csúszással is érvényes, hiszen az elmúlt hétvégén megyeszerte tartottak Márton-napi rendezvényeket libalakomával.